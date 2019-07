Heidelberg-Wieblingen. (pol/rl) Zu einem Brand in einer Produktionshalle in der Straße "In der Gabel" kam es am Samstagmorgen. Gegen 1.45 Uhr hatte ein Arbeiter einer gegenüberliegenden Firma das Feuer entdeckt und gemeldet. Ein Löschzug der Berufsfeuerwehr sowie die Freiwillige Feuerwehr Wieblingen löschten den Brand.

Da das Gebäude leer war wurde niemand verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf mehr als 50.000 Euro. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten sich unter der 0621/174-4444 bei der Kriminalpolizei zu melden.