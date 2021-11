Von Lena Scheuermann

Heidelberg. "Es ist unglaublich motivierend, so viele Menschen um sich zu haben, die genau so für Klimagerechtigkeit einstehen wie ich" – mit diesem Gefühl kehrt Karola Knuth von der großen Klima-Demonstration im schottischen Glasgow wieder in ihre Studienstadt Heidelberg zurück. Als Teil der Delegation von "Friends of the Earth International", dem internationalen Netzwerk des Bundes für Umwelt- und Naturschutz (BUND), war Knuth eine Woche lang als akkreditierte Beobachterin bei der UN-Klimakonferenz vor Ort. Bereits seit sechs Jahren engagiert sich die 21-Jährige in der Jugendumweltbewegung, daneben studiert sie Politikwissenschaften und Geographie an der Universität Heidelberg.

Mit dem eigens organisierten Klimazug, dem "Rail to the COP", ging es für die junge Aktivistin am 30. Oktober gemeinsam mit Gleichgesinnten auf die Britischen Inseln. "Im Zug herrschte eine krasse Stimmung und Energie, das war wirklich ein toller Auftakt!" Während der rund zehnstündigen Fahrt wurden Workshops rund um das Thema Klimaschutz angeboten – und gleichzeitig eine günstige und klimafreundliche Anreise ermöglicht.

An den ersten beiden Tagen folgte dann allerdings die Ernüchterung: Bei den Konferenzen der Staats- und Regierungschefs aus aller Welt wurden die durch die Corona-Pandemie bereits reduzierten Teilnehmerzahlen nochmals beschränkt. "Wegen der extremen Sicherheitsvorkehrungen dufte keiner an den Verhandlungen teilnehmen", erzählt Knuth. Es sei aber trotzdem ein besonderes Erlebnis gewesen, politische Akteure wie den kanadischen Premier Justin Trudeau, den US-Sonderbeauftragten für Klimaschutz John Kerry oder Hollywoodstar Leonardo Di Caprio aus der Nähe zu sehen. "Hier laufen einem Menschen über den Weg, die man sonst nur aus den Medien kennt." Während die meisten von Sicherheitskräften abgeschirmt von Termin zu Termin eilen, ergibt sich mit anderen wie etwa Eckart von Hirschhausen sogar ein persönliches Gespräch.

Ihre Zeit bei der Klimakonferenz nutzte Knuth in erster Linie dafür, sich mit anderen Klimaaktivisten zu vernetzen: "Ich bin mit jungen Menschen aus Ländern in Kontakt gekommen, die sich sonst niemals getroffen hätte." Ab Mitte der Woche nahm Knuth zudem an diversen Veranstaltungen teil, ließ die Daheimgebliebenen via Social Media an ihren Erfahrungen teilhaben – und zog bereits ein erstes Fazit: "Alles ist unglaublich spannend und informativ – aber manchmal fühlt man sich auch richtig erschlagen und überwältigt, weil alles so komplex und groß und man selbst so klein ist."

Neben dem Beobachten und Berichten werden die Teilnehmer der BUND-Delegation auch selbst aktiv – etwa beim Marsch von "Fridays for Future" oder der großen Klimademonstration am Samstag, außerdem durch die Teilnahme an kleineren Protestaktionen wie für das vom Braunkohletagebau bedrohte Dorf Lützerath in Nordrhein-Westfalen oder die Teilhabe von benachteiligten Frauen aus dem globalen Süden. Besonders hier sieht Knuth noch Nachholbedarf: Aufgrund der ungerechten Impfstoffverteilung und finanzieller Hürden sei es besonders weiblichen Klimaaktivistinnen aus der südlichen Hemisphäre nicht möglich, an der Konferenz teilzunehmen. Dieser marginalisierten Gruppe gilt es, eine Stimme zu geben und in ihrem Sinne mitzureden, findet Knuth.

Von der Konferenz erhofft Knuth sich besonders, dass die Länder sich konkrete und vor allem ambitionierte Ziele setzen, um den Klimawandel aufzuhalten – und diese auch einhalten. Am liebsten wäre es der Studentin, wenn die Staatschefs den Ernst der Lage anerkennen und entsprechend handeln würden – und die diesjährige idealerweise zugleich die letzte Klimakonferenz sein könnte.