Von Holger Buchwald

Heidelberg. Was die Taxiunternehmen schon lange wissen, steht jetzt schwarz auf weiß: In Heidelberg gibt es zu viele Konzessionen für die meist elfenbeinfarbenen Limousinen. Nachdem das Taxigutachten der Firma Tokom aus Rostock in der vergangenen Woche im Haupt- und Finanzausschuss vorgestellt wurde, erklärt Michael Käflein, Geschäftsführer der Heidelberger Taxizentrale, wie es der Branche wirklich geht und welche Lehren und Forderungen sie aus der Untersuchung ableitet. In der Genossenschaft sind die meisten der 112 Selbstständigen mit insgesamt 205 Mitarbeitern und Minijobbern zusammengeschlossen.

Wie ist die aktuelle Lage? "2019 war ein durchschnittliches Jahr, mit Umsatzsteigerungen von zwei Prozent", sagt Käflein. Und auch im aktuellen Jahr gaben der Januar und der Februar noch Anlass zur Hoffnung: 62.000 Fahrten verzeichnete die Taxizentrale in diesen beiden Monaten, ein Plus von 2000. Doch die anschließende Corona-Krise hat die Branche stark gebeutelt: Bis Ende September zählte Käflein 193.183 Fahrten, im Vorjahreszeitraum waren es 303.282 – das macht einen Rückgang um ein starkes Drittel. Besonders von den Hotels kommen nur noch ganz wenige Bestellungen – vor allem, da fast alle Geschäftsreisen und Firmenevents abgesagt worden sind. So bleiben als Großkunden nur noch die Kliniken.

Mussten schon Taxiunternehmen aufgeben? Nein. Während des Lockdowns haben aber die Betriebe rund 40 ihrer Fahrzeuge vorübergehend stillgelegt. Die allermeisten Selbstständigen der Branche haben Corona-Soforthilfe beantragt. Ganz große Sorgen bereiten Käflein aber die kommenden Monate. "Die wirtschaftlichen Folgen schlagen erst dann zu Buche", prognostiziert er. "Wir müssen uns anpassen", glaubt Käflein. Es sei gut möglich, dass auch hochkarätige wissenschaftliche Einrichtungen wie das Deutsche Krebsforschungszentrum oder die Max-Planck-Institute künftig weniger Tagungen anbieten. Und ein zweiter Lockdown würde für einige Taxibetriebe das Aus bedeuten. Käflein: "Die Ressourcen sind aufgebraucht." Und das, obwohl viele Unternehmen ihre Fahrer in Kurzarbeit haben.

Wie groß ist der Konkurrenzdruck? Eines der großen Hauptprobleme sieht Käflein – wie die Gutachter von Tokom – in den Mietwagen mit Chauffeur. 95 gibt es in der Stadt. Um sie fahren zu lassen, benötigen die Unternehmen keine Konzessionen vonseiten der Stadt. Noch haben die großen Portale wie "Free Now" oder Uber nicht ihre Fühler nach Heidelberg ausgestreckt. Und das sollte laut Taxizentrale auch am besten so bleiben. Denn die Erfahrung aus anderen Städten zeige, was passieren kann. So gab es in New York laut Käflein im Jahr 2005 gerade einmal 14.000 Taxis auf den Straßen. "Heute verstopfen Anbieter wie Uber und Lift die Stadt", so der Geschäftsführer. Es gebe mehr als 100.000 Autos zur Personenbeförderung. Käflein: "Und die U-Bahn hat Kunden verloren."

Müsste sich die Taxibranche nicht mehr um den Klimawandel scheren, um auch in Zukunft bestehen zu können? Hier sieht Käflein durchaus einen kritischen Punkt. Dass die E-Mobilität noch nicht im großen Stil in Heidelberg angekommen sei, habe auch etwas mit der fehlenden Infrastruktur zu tun. "An den Haltepunkten wie am Hauptbahnhof und am Bismarckplatz gibt es keine Ladestationen", ärgert sich Käflein. Immerhin hätten ein paar Betriebe Hybrid-Fahrzeuge von Toyota im Einsatz. Mercedes hinke bei der E-Mobilität noch hinterher.

Welche Lehren zieht die Taxizentrale aus dem neuen Gutachten? Seit 1972 wurden zwar in Heidelberg keine neuen Taxikonzessionen mehr vergeben. Und das, obwohl die Stadt bis zum Ende des Jahrzehnts mindestens 170.000 Einwohner haben wird. Käflein begrüßt die Aussage von Tokom, dass die Anzahl der Lizenzen von 162 auf 156 reduziert werden müsste, um die Rentabilität der Betriebe zu gewährleisten. "Man muss nämlich alle in der Personenbeförderung eingesetzte Fahrzeuge betrachten – auch die Mietwagen." Und hier liege Heidelberg mit einer Quote von 624 Einwohnern pro Wagen weit unter der kritischen Marke von 1000. Mehr Taxis oder taxiähnliche Betriebe pro Einwohner gebe es nur in Halle. Käflein: "Wir sagen seit Jahren, dass die Ertragslage zu schlecht ist." Um die Anzahl der Mietwagen zu reduzieren, gebe es aber keine rechtliche Grundlage. Vor allem fordert die Taxizentrale, keine zusätzlichen Konzessionen zu vergeben, auch nicht für Anbieter von rollstuhlgerechten Inklusionstaxis. Stattdessen solle man den Umbau bestehender Fahrzeuge fördern oder die personalintensiven Rollstuhlfahrten besser honorieren. "In Freiburg gibt es einen Zuschlag von zwölf Euro pro Fahrt", so Käflein. Doch die Stadt Heidelberg weigere sich, weil dies angeblich diskriminierend sei.

Wieso werden die Fahrten nicht verteuert? Der Gutachter habe zwar eine Tarifanpassung gefordert, doch die Taxizentrale ist in diesem Punkt skeptisch. "Ein Gut, das wenig nachgefragt wird, sollte man nicht auch noch verteuern", warnt Käflein. Allerdings wolle man die Tariflage im März gemeinsam mit der Stadt neu bewerten.

Wie könnte man die Situation verbessern? "Wir sollten besser in das Nahverkehrsnetz eingebunden werden", meint Käflein. Schließlich habe man jahrzehntelange Ruftaxi-Erfahrung. Denkbar wäre es, sie auch abseits der Stoßzeiten anstelle des Hangbusses in Ziegelhausen einzusetzen, oder auf anderen wenig frequentierten Strecken. "Wir sind allemal billiger für die Verkehrsbetriebe als ein Bus." Und die Taxis seien auch besser als ihr Ruf. Bei den Bewertungen der Taxizentrale gibt es durchschnittlich 4,6 von fünf Sternen.