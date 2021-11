Von Thomas Seiler

Heidelberg. Die Gefahr, durch Starkregen vor überfluteten Straßen zu stehen, beschäftigt das Amt für Umweltschutz, Gewerbeaufsicht und Energie schon seit geraumer Zeit. Mit eindrucksvollen Bildern warb deshalb Kai Schaupp in seiner Präsentation vor dem Bezirksbeirat für die Umsetzung von Maßnahmen und stellte die Gefährdung durch Starkregenereignisse vor. Dies betreffe insbesondere die Heidelberger Stadtteile, die auch Hanglagen aufweisen, teilte der städtische Vertreter mit. Nach Handschuhsheim kam er daher mit seiner Veranschaulichung nun nach Schlierbach, um im "Wolfsbrunnen" die Räte für jene besondere Situation zu sensibilisieren.

Der Beleg der Niederschlagszeiten seit 2001, als mehr als 25 Liter Wasser pro Quadratmeter pro Stunde oder mehr als 35 Liter in sechs Stunden fielen – und damit die vom Deutschen Wetterdienst (DWD) herausgegebene Unwetterwarnstufe 3 für Starkregen deutlich überschritten wurde – erstaunte jeden Bezirksbeirat. Denn neben Handschuhsheim nehmen Ziegelhausen und eben Schlierbach deutlich Spitzenplätze ein.

Schaupp ging ferner auf die drei Phasen des Starkregenrisikomanagements ein, die ein kommunaler Leitfaden des Landes vorgibt und ab 2016 vom städtischen Tiefbauamt verfeinert wurde. Dabei erwähnte er in der ersten Analysephase für Schlierbach die Karten mit Überflutungstiefen, die sich auf ein seltenes, außergewöhnliches und extremes Szenario bezogen. Damit meinte er bei dem "seltenen Szenario" eine Niederschlagsmenge von bis zu fünfzig Millimetern pro Stunde, was sich bei der extremen Art auf 128 Millimeter steigern könne.

Der Workshop vor drei Jahren, an dem sich sämtliche Akteure beteiligten, die sich mit Regengüssen befassten, führte schließlich zu einem städtischen Handlungskonzept von über 44 Seiten, erläuterte Schaupp, als er danach auf die "kommunale Gemeinschaftsaufgabe" einging. Denn im Gegensatz zum Hochwasser gebe es "leider keine Vorlaufzeiten und entsprechenden Pegel".

Deshalb trat er gerade bei dem stark verdolten Schlierbach am Einlauf für das Setzen eines Pegels ein und setzte zusätzlich auf die Informationsvorsorge und Beteiligung verschiedenster Zielgruppen. Zu Beginn eines Starkregenereignisses mit erhöhten Niederschlagswerten hielt er das Anspringen von Pumpstationen in den Unterführungen genauso für notwendig wie Notrufe aus der Bevölkerung. Eine hohe Gefahrenlage durch Sturzfluten erkannte nicht nur Schaupp für das Gebiet um den Wolfsbrunnen und den Rombachweg. "Dazu sind aber noch keine Vorsorgeschritte ins Auge gefasst", meinte er. Auch nicht bei der Zufahrt zur Orthopädischen Klinik, wo bei Starkregen die Unterführung nicht mehr passierbar sei. Weniger dramatisch sah er jetzt die Situation am Gutleuthofweg an, da man Maßnahmen am Hauptkanal leistete und für einen aktiven Gebäudeschutz eintrat. "In Schlierbach besitzen wir halt noch einige diffuse Abflüsse", so Schaupp. Um diese zu finden, soll eine Aufklärungskampagne in der Broschüre "Schlierbach aktuell" starten, wie der Bezirksbeirat vorschlug. So könnten die Bürger die Stadt unterstützen.