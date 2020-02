Von Micha Hörnle

Heidelberg. Nicht nur Gottes Wege sind zuweilen unergründlich, sondern auch der Weg mancher Bilder. Denn durch etliche seltsame Zu- und Glücksfälle gelangte unlängst ein Bild des Heidelberger Malers Wassili Lepanto in den Besitz des emeritierten Papstes Benedikt XVI.. Und zugleich erhielt die Witwe des vor knapp eineinhalb Jahren verstorbenen Künstlers und Kommunalpolitikers eine Audienz bei Benedikt, den viele immer noch unter seinem weltlichen Namen Joseph Ratzinger kennen.

Als Ratzinger 2005 zum Papst gewählt wurde, reifte in dem Maler die Idee, diesem deutschen Papst ein ganz besonderes Bild zu schenken. Denn der gebürtige Grieche Lepanto trug eigentlich den Namen Vasilios Loukopoulos und stammte aus der Hafenstadt Nafpaktos (italienisch: Lepanto), von der aus man auf die Halbinsel Peloponnes schauen kann. In deren Süden liegt die verfallene Kreuzfahrerburg von Mistra (auch Mystras genannt).

Und die malte Lepanto immer wieder – weil er sich bereits bei seiner Promotion 1978 mit den Kreuzzügen beschäftigt hatte und weil dieser Ort als einer der wichtigsten Orte des christlichen Byzanz (Konstantinopel) gilt, bevor es nach der Eroberung durch die Osmanen zum muslimischen Istanbul wurde. Doch Mistra war nicht nur ein Ort des Kampfes: Hier siedelte sich im frühen 15. Jahrhundert der berühmte Philosoph Georgios Gemistos Plethon an, der die Schule des antiken Platon wiederbelebte.

Für Lepanto war Mistra ein Ort der Philosophie und zugleich der Verbindung zwischen der westlichen und östlichen Kirche. Und das passte wunderbar zu Benedikt: Nicht nur, weil der sich vor allem als tiefgründiger Theologe einen Namen gemacht hatte, sondern auch für eine Versöhnung zwischen seiner katholischen und der orthodoxen Kirche eintrat (was heute noch als einer seiner größten Erfolge gilt). Und einmal abgesehen davon: Mit der dominierenden Farbe Weiß passt das Lepanto-Bild von Mistra auch ästhetisch ganz gut zum päpstlichen Äußeren.

Nur blieb es immer ein bisschen unklar, wie man zum Papst Verbindung bekommen könnte. Da half der Zufall: Vor Jahren nutzte Lepanto leer stehende Läden in der Hauptstraße als Galerie. Eines Abends blieb eine Frau aus Bochum am Schaufenster stehen und sprach den Künstler, der gerade das Geschäft abschloss, an. Es entwickelte sich ein Gespräch und ein freundlicher, wenn auch eher lockerer Kontakt zwischen den beiden.

Die Frau ist Ursula Closset, die in den frühen sechziger Jahren drei Jahre lang Sekretärin bei Ratzinger war, als der noch in Münster Theologie lehrte. Und über sie gab es auch eine erste Verbindung zum emeritierten Papst, aber es ging nicht so richtig voran – auch wenn sie ganz Feuer und Flamme dafür war, das Gemälde Benedikt zu überreichen. Der Maler war sich aber seiner Sache so sicher, dass er für das Gemälde eine Transportkiste baute und es darin deponierte.

Inzwischen hatten Lepanto und seine Frau Leena Ruuskanen just diese Rom-Reise zur Bildübergabe zu einem besonderen Höhepunkt ihres Alters erkoren. 2018, in Lepantos letztem Lebensjahr, wäre es fast so weit gewesen, doch dann gab es eine Absage aus dem Vatikan. Umso überraschender, dass gut ein Jahr später eine Einladung kam: Closset und Ruuskanen durften zu einer Privataudienz Benedikts in den Vatikan.

Die rasch organisierte Reise an sich war schon ein Abenteuer. Ruuskanen: "Nirgendwo war in Rom für fünf Tage ein Zimmer frei". Aber noch schwieriger war es, das 100 auf 80 Zentimeter große Bild in die Residenz des Ex-Papstes zu bekommen: "Da waren richtig viele Stellen involviert", sagt Ruuskanen, doch dann fand sich für viel Geld eine Spedition, die eine termingerechte Lieferung garantierte.

Endlich war es so weit. An der vatikanischen Pforte, die von der Schweizer Garde bewacht wird, fuhr ein Wagen vor, der beide direkt zum Kloster Mater Ecclesiae, dem Wohnsitz Benedikts im Herzen des Kirchenstaats, fuhr. Im Vorraum stand das Bild, vor das Bedienstete eine weiße Orchidee gestellt hatten, und Ruuskanen selbst war ganz "überrascht, wie weiß das Bild war. Ich hatte es ja lange nicht mehr gesehen".

Die beiden Frauen warteten auf Benedikt – "und auf einmal wurde ein weiß gekleideter, gebrechlich wirkender Mann im Rollstuhl in den Saal gefahren, der aber eine große Würde ausstrahlte", erinnert sich Ruuskanen. Weil Benedikt so schwach war, wurde nur eine Audienz von 15 Minuten gewährt, am Ende war es dann doch eine halbe Stunde. Ruuskanen erklärte dem Ex-Papst Sinn und Zweck des Bildes, und der zeigte sich interessiert – und blätterte sogar in dem Bergfriedhof-Buch, dessen Autorin Ruuskanen ist.

Und wenn Benedikts Privatsekretär Georg Gänswein nicht daran gedacht hätte, gäbe es heute noch nicht einmal Aufnahmen von diesem "denkwürdigen Tag" (Ruuskanen) – sie wurden mit Ruuskanens Handy gemacht. Beglückt verbrachten die beiden Frauen dann noch ein paar kunstsinnige Tage in Rom – unter anderem in den Vatikanischen Sammlungen, darunter das berühmte Fresko Raffaels "Die Schule von Athen": "Da würde doch das Bild meines Mannes gut hinpassen", schmunzelt Ruuskanen, die ansonsten nicht weiß, was aus dem Kunstwerk seit dem Rom-Besuch geworden ist.

Unterdessen hat die 72-jährige gebürtige Finnin, die wie Lepanto in den sechziger Jahren als Studentin nach Heidelberg gekommen war und mit ihm seit 1982 verheiratet war, der Alltag wieder. Denn immer noch betreibt sie dessen Galerie in der Friedrich-Ebert-Anlage, die sie – auch zum Andenken an ihren Mann – möglichst lange halten will.

Noch in diesem Jahr soll ein Buch erscheinen; es besteht aus den Aufzeichnungen des tiefgründigen Künstlers, die sie in den letzten Monaten zusammengetragen und korrigiert hat. Der Titel: "Als Student in Heidelberg (1968) – und zum Malen geboren".