Heidelberg. (jul) Das Thermalbad in Bergheim hat zwar seit wenigen Tagen wieder geöffnet. Aber manch einem ist es angesichts des lausigen Maiwetters schlicht zu kalt, um unter freiem Himmel seine Bahnen zu ziehen. So ergeht es auch einem unserer Leser aus Handschuhsheim. Was mit den Hallenbädern wie etwa dem Köpfel-Bad sei, will er wissen.

Die Hallenbäder dürfen öffnen, sobald die Öffnungsstufe II des Landesstufenplans in Kraft tritt. Das ist in Heidelberg voraussichtlich am Samstag der Fall. Prinzipiell möchten die Stadtwerke auch das Köpfel-Bad baldmöglichst öffnen, teilt eine Sprecherin auf RNZ-Anfrage mit – so wie in anderen Jahren auch: Denn im Sommer ist generell das Köpfelbad mit seinen Freiflächen im Außenbereich geöffnet, die Hallenbäder im Hasenleiser und im Darmstädter Hof Centrum hingegen sind geschlossen. Wann das Köpfelbad in diesem Jahr aber tatsächlich öffnet, wisse man noch nicht. Die Personalsituation sei eine Herausforderung, erklärt die Sprecherin. "Durch die lange Pause und die vorherige Unklarheit, ab wann die Bäder wieder öffnen, konnten wir erst jetzt damit starten, zusätzliche Mitarbeiter zu suchen." Vorher sei es nicht möglich gewesen, sich arbeitsrechtlich zu binden. Im Corona-Betrieb sind mehr Mitarbeiter nötig als in anderen Zeiten – für die Einlasskontrolle etwa oder auch für die verstärkten Reinigungs- und Hygienemaßnahmen. Sobald geeignete Mitarbeiter gefunden seien, öffne das Tiergartenschwimmbad, danach auch das Hallenbad Köpfel, verspricht die Sprecherin.