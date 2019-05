Von Inga Jahn

Heidelberg. Wie und wie gut achten Heidelberger Studenten auf ihre Gesundheit? Dieser Frage wollen Wissenschaftler und Studenten der Universität Heidelberg in Kooperation mit der Techniker-Krankenkasse im Rahmen eines Langzeitprojektes auf den Grund gehen. Zum Auftakt fand am Donnerstag ein Aktionstag an der Zentralmensa statt, an dem bereits erste Fragebögen ausgefüllt werden konnten - dabei ging es um das Sitzen im Alltag: "Sie wissen ja: Sitzen ist das neue Rauchen", schmunzelte Projektleiter Klaus Weiß.

Auf die "Study-Life-Balance" aufmerksam machen und Studenten ermutigen, mehr auf ihre Gesundheit zu achten, sei Ziel des Projektes, das nun mit seiner Analysephase startet. "Über Erhebungen, Fitnesschecks und Workshops wollen wir uns jetzt ein Bild davon machen, wie die Realität so aussieht", erklärte Mona Kellner, studentische Mitarbeiterin am Institut für Sport und Sportwissenschaften.

Wissenschaftlich sehe diese gar nicht so schlecht aus, betonte Gerhard Huber, wissenschaftlicher Leiter des Projektes: "Noch nie hatten wir so gesunde Studenten wie heute." Nur ein Drittel der Befragten sei unzufrieden mit der eigenen Gesundheit. Im Übrigen meine der Begriff "Gesundheit" deutlich mehr als die Häufigkeit der Arztbesuche.

"Uns interessiert, wie die Studierenden ihren Alltag gestalten und vor allem, wie wir diesen noch abwechslungsreicher gestalten können", so Kellner. Es sollen sowohl körperliche als auch psychische Gesundheit untersucht werden. Ernährung, Bewegung und Stress seien nur einige Themen, die unter die Lupe genommen werden.

Ein Studium soll nicht nur erfolgreich, sondern auch gesund und mit Spaß absolviert werden. "Genügend Ausgleich während des Lernens ist deshalb wichtig und sollte von jedem Studierenden gepflegt werden - darauf wollen wir aufmerksam machen", betonte Verena Schultz-Coulon vom Dezernat Studium und Lehre der Uni. Zudem habe frühzeitige Sensibilisierung weitreichendere Folgen, als zunächst vermutet.

"Wer schon früh lernt, wie und auf welchem Weg ein gesunder Lernalltag geführt werden kann, kann dies später im Berufsleben anwenden und im besten Fall auch an andere weitergeben", ist sich Kellner sicher. Deshalb sei es wichtig, dass die Studenten auch im Anschluss an die Analysephase eingebunden werden, Maßnahmen und Pilotprojekte selbst mitgestalten können. "Dabei ist es unerlässlich, dass nicht nur Studierende aus der Sportwissenschaft dabei sind", fügte Kellner hinzu.

Fakultätsübergreifend wollen sie sich und ihr Projekt deshalb präsentieren, suchen nach neuen Blickwinkeln und interessanten Ideen. Am Freitag, 10. Mai, startet der erste Workshop im Rahmen des Projektes. Studenten können zudem im studentischen Beirat, bei einem Aktivitätsmonitoring oder einem Fitnesscheck Teil der Erhebung werden.

"Wir freuen uns über jeden, der uns unterstützen will", so Kellner. Angesetzt ist das Projekt bis 2020. Es werde begleitet durch diverse Master- und Bachelorarbeiten. "Außerdem besteht natürlich die Option auf eine Verlängerung, aber da müssen wir jetzt erst mal schauen, wie sich das Ganze ab sofort entwickelt", fügte die Masterstudentin hinzu.

Info: Informationen zu dem Projekt sowie Kontakte zu den Mitarbeitern findet man im Internet unter www.issw.uni-heidelberg.de.