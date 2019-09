Von Arndt Krödel

Heidelberg. Die Plastikflut wächst uns über den Kopf. In unseren Weltmeeren schwimmen nach Schätzungen von Experten inzwischen mehr als 100 Millionen Tonnen Kunststoff. Wer im Supermarkt einkauft, hat den Wagen voller Verpackungen aus Pappe und Plastik, die oft gar nicht nötig wären. Das Problem nimmt man dann mit nach Hause: Rund drei Millionen Tonnen Kunststoffverpackungen landeten zuletzt jährlich im Müll. Aber man kann was tun gegen den stetig wachsenden Verbrauch von Plastikumhüllungen. Unter dem Namen "Innoredux" erforscht ein Projekt in Heidelberg, wie sich Verpackungen für Lebensmittel, Textilien, Bürobedarf sowie Kosmetika, Hygiene-, Wasch- und Reinigungsmittel reduzieren lassen.

In dem vom Bundesforschungsministerium für drei Jahre geförderten Vorhaben arbeiten das Institut für ökologische Wirtschaftsforschung (IÖW) Berlin und das Institut für Energie- und Umweltforschung (IFEU) Heidelberg zusammen. "Unsere beiden Institute bringen dabei unterschiedliche Kompetenzen im Bereich Nachhaltigkeitsforschung ein, das IFEU stärker von der Verpackungs- und Ökobilanzierungsseite, wir stärker von der Produkt- und Konsumseite", erklärt Frieder Rubik vom IÖW-Büro Heidelberg der RNZ.

Mit im Boot sitzen verschiedene Praxispartner - zum einen Unternehmen, die bereit waren, mit den Forschern über innovative Verpackungslösungen nachzudenken und dann auch möglicherweise zu erproben. Dazu gehören etwa die Online-Versandhändler Zalando (Schuhe und Mode) und Memo (Bürobedarf), der Bio-Supermarkt Alnatura, der Lebensmittelladen "Annas Unverpacktes" in Neuenheim und der Drogeriekonzern DM. "In den letzten Monaten haben diese Unternehmen schon das eine oder andere in unterschiedlicher Intensität auf den Weg gebracht", stellt Rubik fest. Weitere Partner sind der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) - sowohl der Bundesverband als auch die Kreisgruppe Heidelberg - sowie die Stadt Heidelberg auf der lokalen Ebene des "Reallabors".

Was wird auf den Weg gebracht? Laut Rubik wurden je nach Warenbereich verschiedene Strategien entwickelt, die zur Reduktion von Verkaufsverpackungen aus Kunststoff führen sollen. Die schwierigste nennt der 63-jährige promovierte Volkswirt gleich vorweg: die Vermeidung von Verpackungen. Hier haben die "Unverpackt-Läden" Lösungen entwickelt, bei denen der Konsument Verpackungen selbst mitbringt, möglicherweise aus Kunststoff oder anderen Materialien, die mehrfach verwendet werden können. Eine andere Strategie sind Mehrwegverpackungen: In bestimmten Bereichen bereits eingeführt, könnten diese auch weitere Verbreitung finden.

Effizienterer Materialeinsatz wie beispielsweise dünnere Kunststoffverpackungen und Substitution, das heißt, Ersatz von Materialien durch recycelte Kunststoffe, sind ebenfalls Möglichkeiten, über die nachgedacht wird. Bei der Rückführung von Produkten in den Recycling-Kreislauf sollte auf den gleichen Anwendungsbereich geachtet werden, betont Rubik - die PET-Einwegflasche zu Parkbänken zu verarbeiten, wäre ein Beispiel, wie es nicht laufen sollte. Produktveränderung, Vermeidung von Retouren im Online-Versandhandel und Anpassung von Versandgrößen an die tatsächlich versandte Menge schließen die Liste von Strategien zur Verringerung des Verpackungsmülls ab.

Nachhaltigere Verpackungslösungen müssen Rahmenbedingungen wie Gesundheit und Sicherheit erfüllen. Andererseits, sagt Rubik, sollten sie Kunststoffe, zumindest Primärkunststoffe, ersetzen. Um eine ökologische Sicherheit zu haben, werden Übersichtsökobilanzen erstellt, damit nicht das eine problematische Material durch ein anderes problematisches ersetzt wird. Aktuell ist erst ein Fünftel des Forschungszeitraums um. "Wir hoffen, dass wir in der zweiten Jahreshälfte 2020 in Heidelberg die eine oder andere Versuchsserie im Reallabor anstoßen können, um das Thema Plastik in der Umwelt auch lokal greifbar zu machen", blickt der Wissenschaftler in die Zukunft.

Die angesprochenen Unternehmen, so seine Erwartung, werden bei Nachhaltigkeitslösungen auch mitmachen, denn: "Die kalkulieren natürlich auch mit den gesellschaftlichen Kosten, die sie mit einer guten oder schlechten Reputation haben."

Von angeblich kompostierbaren Einkaufstüten hält er übrigens wenig: "Das ist keine praktikable Lösung." Selbst wenn sie gegenüber anderen erdölbasierten Kunststoffen schneller abbaubar seien, dauere der Abbau immer noch lange genug. Rubik: "Das macht eigentlich nur ein gutes Gewissen, ändert aber an den Problemen ganz wenig."