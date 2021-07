Von Fritz Quoos

Heidelberg. Immer wieder morgens vor Schulbeginn, aber auch nachmittags zu Schulende bricht rund um das Englische Institut, vor allem im Bereich Rheinstraße /Turnerstraße, das Verkehrschaos aus. Verursacher sind die "Elterntaxis", die hier anrollen, um den Nachwuchs möglichst hautnah am Gymnasium oder an der Grundschule abzusetzen. Allein rund 67 Prozent der befragten Grundschuleltern sind es im Sommer, die ihre Sprösslinge zur Schule kutschieren, im Winter sogar 69 Prozent, und viele von ihnen gefährden damit gerade jene Schüler, die mit Bus oder Bahn, dem Fahrrad oder zu Fuß eintreffen. Noch ist nichts Schlimmes passiert, doch wollen Stadt, Bezirksbeirat Südstadt und Stadtteilverein verhindern, dass es dazu kommt.

Nachdem die CDU-Gemeinderatsfraktion das Thema im Dezember aufgegriffen und ein temporäres Halteverbot sowie die Einrichtung sogenannter "Drop off"-Zonen für "Elterntaxis" in fußläufiger Entfernung zur Schule angeregt hatte, sah sich der Bezirksbeirat Südstadt jetzt mit Lösungsvorschlägen der Stadt konfrontiert. Nico Rathmann vom Verkehrsmanagement stellte dem von Angelika Magin geleiteten Gremium im Großen Rathaussaal die bevorzugten Routen vor, die die "Elterntaxis" wählen, und präsentierte mögliche Haltepunkte, die im Abstand von mehr als 250 Meter zur Schule angesteuert werden sollten.

Verhindern will man damit, dass sie an der Schule vor- oder vorbeifahren. Hier sind besonders die Turner- und die Kirschgartenstraße betroffen, die diesen Verkehr nicht mehr bewältigen können. Aber auch eine Verringerung des "Elterntaxi"-Aufkommens in der Rheinstraße wird angestrebt. Und als Begleitung zu dem Konzept soll, wie schon in anderen Stadtteilen, ein sogenanntes "Verkehrszähmungsprogramm" in der Schule angewandt werden. Dabei steht im Vordergrund, dass mehr Kinder zu Fuß zur Schule gehen. Spielerisch können "Zaubersterne" gesammelt werden, indem die Kinder zu Fuß, mit dem Rad oder dem ÖPNV von zu Hause oder von der "Elterntaxi"-Haltestelle aus den Schulweg absolvieren.

Mitglieder des Bezirksbeirates – darunter Julia Kirch, Andrea Baisch, Heike Hauck, Felix Schacht und Karl Kraus – bewerteten die Lösungsvorschläge der Stadt sehr unterschiedlich, doch in Sachen Verkehrsberuhigung gingen sie ihnen nicht weit genug. Ziel müsse es sein, Verkehr von der Schule wegzuhalten, lautete die Forderung, denn die Lage sei stellenweise grotesk. Sogar die Frage stand im Raum, warum es nicht möglich sei, ein Einbahnstraßen-System rund um die Schule zu schaffen, allen möglicherweise drohenden Einsprüchen der oberen Verkehrsbehörde zum Trotz. Unüberhörbar war auch der Ruf nach einer erheblichen Temporeduzierung in der Rheinstraße, die in Höhe der Schule stark von Schülern und von der anderen Seite her von Nutzern des als Stadtteiltreff bekannten Markushauses und der Kita gequert wird.

Welche Bedeutung das Englische Institut selbst dem Thema beimisst, zeigte dessen Schulleiter Andree Körber, der als Zuhörer die Stadt mit Nachdruck aufforderte, etwas für die Sicherheit zu tun. Die Zustände seien "leider chaotisch". Es habe schon "Touchierungen" gegeben, "doch wir hatten Glück, dass nichts passiert ist". Hinsichtlich der geplanten "Elterntaxi"-Haltestellen plädierte er dafür, Unterschiede zu machen zwischen Grundschule und Gymnasium. Für letzteres könnten diese Haltepunkte auch weiter entfernt sein. Sehr wichtig ist für Körber außerdem eine Temporeduzierung im Bereich der Schule.

Einig war sich das Gremium mit dem Vorsitzenden des Stadtteilvereins Südstadt, Klaus-Uwe Baron, bei einer geplanten Vor-Ort-Begehung in der verkehrsstarken Zeit mit allen Beteiligten auch den Stadtteilverein einzuladen. Gemeinsam gelte es, eine optimale Lösung zu finden, sagte Baron.

Weichen die Autos durch MTV aus?

Bezirksbeirat Südstadt sorgt sich um Verkehr im Wohngebiet

Südstadt. (os) Im neuen Wohngebiet von Mark Twain Village (MTV) westlich der Römerstraße soll es nach dem Willen des Bezirksbeirats Südstadt künftig keinen Schleichwegverkehr in Richtung Bosseldorn zum Einkaufszentrum geben. Daher hat er die Verwaltung gebeten, die Verkehrsplanung für den MTV-Platz unter dem Aspekt der Schleichwegvermeidung für den Autoverkehr zu überprüfen. Befürchtet wird, dass viele von Norden kommende Autofahrer auf dem Weg zum Nahversorgungszentrum (Rewe, Aldi) die Römerstraße mit ihren Ampeln meiden und eine Abkürzung durch das Wohngebiet nehmen, etwa von der Römerstraße über die Rheinstraße und die neue Emil-Gumbel-Straße und weiter westlich über die neue John-Zenger-Straße und die Straße Im Bosseldorn.

Das Amt für Verkehrsmanagement teilt diese Bedenken nicht, wie in der jüngsten Sitzung des Bezirksbeirats deutlich wurde, glaubt aber, sie durch geeignete Maßnahmen ausräumen zu können. Robert Blaszczyk verwies auf das verkehrlich hierarchische Netz mit Fokus auf Entlastung der Nebenstraßen und Steigerung der Aufenthaltsqualität. Ein Großteil der Straßen seien Sackgassen, zahlreiche Verkehrsflächen nur Fußgängern und Radfahrern vorbehalten, und auch die Flächen rund um den "Anderen Park" sollen möglichst vom Verkehr freigehalten werden, um – wie es heißt – eine Verknüpfung der unterschiedlichen Parkabschnitte sicherzustellen und Fußgängern wie Radfahrern sichere Durchwege zu schaffen. Offen ist man aber auch für Tempobeschränkungen, wie sie etwa der Vorsitzende des Stadtteilvereins, Klaus-Uwe Baron, neben der John-Zenger-Straße auch für die neue Emil-Gumbel-Straße mit Unterstützung von "Blitzern" forderte.

Dem Vorschlag des Bezirksbeirates, den MTV-Platz für den Autoverkehr zu sperren, wollte das Verkehrsmanagement nicht folgen, da das Verkehrsnetz rund um die John-Zenger-Straße keine alternative Wegführung ermögliche, wie es hieß. Eine Unterbrechung dieser Straße führe vor allem zu Verlagerungen von Ziel- und Quellverkehren mit der Folge von Umwegen. Zudem seien Schleichverkehre aus nördlicher Richtung zum Nahversorgungszentrum dort nicht zu erwarten, da die Route über die John-Zenger-Straße "höhere Widerstände" aufweise – der Weg über die Römerstraße also attraktiver bleibe.

Sprecherinnen von "Heidelberg vernetzt" setzten sich aus dem Publikum heraus für eine Geschwindigkeitsbegrenzung im MTV-Viertel, eine Vermeidung des Durchgangsverkehrs und ein differenziertes Parkleitsystem ein, für das sie 180 Unterschriften von Bewohnern übergaben. Sie konnten aber auch hören, dass ein Parkleitsystem mit Lenkung über die Hauptverkehrsstraßen vorgesehen sei. Dass es unabhängig davon an einigen Stellen im Viertel aus Sicht der Bezirksbeiräte zu Verkehrsproblemen kommen könnte, war der intensiven Diskussion zu entnehmen. Um eine möglichst optimale Lösung für die Verkehrsführung zu finden, wollen Bezirksbeirat, Stadtteilverein und Verkehrsmanagement eine Ortsbegehung arrangieren.