Von Karin Katzenberger-Ruf

Heidelberg. "Opa, was heißt denn eigentlich hamstern?", will eine Enkelin von Bernhard Stadler wissen, als zu Beginn der Coronakrise die Hamsterkäufe in den Geschäften ein Thema sind. Die Furcht, Lebensmittel könnten knapp werden, sorgte vor einigen Wochen vielerorts für leere Regale, auch in den Obst- und Gemüseabteilungen. Hamstern – das bedeutet "Vorräte anlegen". Wäre es da nicht besser, wenn Lebensmittel einfach nachwachsen würden? "Wir haben früher fast alles selbst im Garten angebaut", erzählt Opa Stadler.

Es ist Mitte März, als Kindergärten und Schulen schließen müssen. Enkelinnen und Enkel müssen nun über das "Lernen zu Hause" hinaus beschäftigt werden. Im Hause Stadler wird eine Idee geboren: Wir legen unser eigenes Gemüsebeet an! Und das auf jenem Grundstück in Ziegelhausen, in dem schon der Opa als kleiner Junge bei der Gartenarbeit und bei der Ernte geholfen hat. "Wir waren sieben Kinder, da war das ganz normal", erinnert sich der heute 69-Jährige. Das Helfen habe ihm Spaß gemacht, sagt er.

An einem Samstagnachmittag ernten Greta, Klara, Frieda und Marcnus nun den ersten Salat und die ersten Radieschen. Mathilda, mit drei Jahren die Jüngste der Enkelschar, tut, was sie immer tut: Gießen. Das Wasser muss in Kanistern in den Garten am Stiftsweg gebracht werden. Da es in den letzten Wochen so gut wie nicht geregnet hat, stand Gießen quasi täglich auf der Tagesordnung. "Für die Kinder war es einfach wichtig, zu sehen, wie Pflanzen wachsen, aber auch, dass nicht aus allen was wird", sagt Bernhard Stadler. Etwa wenn sich Spitzmäuse oder Engerlinge ihren Teil holen.

Die Geschwister haben unterschiedliche Beete angelegt. Blumenkohl, Kohlrabi, Mangold und Möhren sind dabei. Kartoffeln, Kürbisse, Tomaten, Gurken, aber auch Kräuter wie Minze kamen ebenfalls in die Erde. Ob das Gemüse auch schmeckt? Kommt auf die Zubereitung an. So nebenbei haben die Kinder im Garten auch noch einen alten Schubkarren bemalt und mit Blumen bepflanzt. Das Interesse für die Natur ist bei allen groß. Sie haben keine Scheu, Regenwürmer anzufassen und auch keine Angst vor Bienen. Die gibt es in dem Garten reichlich, weil ein Imker auf dem Gelände samt Streuobstwiese mehrere Bienenstöcke aufgestellt hat. Eine Tränke für Insekten ist auf einem Stapel altem Holz platziert, der wiederum Lebensraum für andere Tierarten ist.

Bernhard Stadler konnte seine Enkelschar nebenbei auch begeistern, in Zeiten der Krötenwanderung die Amphibien über die Straße zu tragen. In der Nähe eines Gewässers, das als Ausgleichsfläche angelegt wurde, sollen an die 2000 Kröten gezählt worden sein.