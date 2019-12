Heidelberg. (hö) Geht man mit offenen Augen durch die Stadt, finden sich jede Menge ungehobener Wohnraum-Schätze. So war das zumindest, als die Grünen im Kommunalwahlkampf Ende April durch Bergheim streiften – angeführt von Stadtrat Manuel Steinbrenner und Thorsten Erl, beide Architekten: Sie fanden erstaunlicherweise gerade in diesem Boom-Stadtteil etliche Baulücken oder "verschwendeten" Platz: Eine Autoreparatur beispielsweise quetscht sich in der Bergheimer Straße mit ihrem einzigen Geschoss in eine Baulücke, die Nachbarhäuser sind mal zwei- und mal viergeschossig. Da geht doch noch was, dachten sich die Grünen und beantragten nach ihrem Wahlsieg ein Baulückenkataster: Die Stadtverwaltung soll solche Baulücken identifizieren und gegebenenfalls die Eigentümer beraten.

Nach jetzigem Stand belaufen sich die ersten Kosten dafür auf 30.000 Euro, um flurstücksbezogen ein solches digitales Kataster aufzubauen. In der letzten Sitzung des Bau- und Umweltausschusses schnaufte Baubürgermeister Jürgen Odszuck: "Das ist ein sehr großer Aufwand!" Und da er gerade den neuen Bautätigkeitsbericht der Stadt fertiggestellt hatte, konnte er berichten: "Wir haben große Rückgänge in der inneren Entwicklung. Oder einfacher ausgedrückt: Die Baulücken werden rar." Auch Steinbrenner gab schließlich zu: "Solche Vorhaben sind nicht einfach in der Umsetzung, sie sind für Bauträger oft zu klein und für Privatleute zu kompliziert." Und doch beschloss der Ausschuss im Grundsatz dieses neue Kataster.

Die Idee dahinter ist, je nach Sichtweise, ein Reizwort oder eine Verheißung: Nachverdichtung. Anstatt ständig Felder und Wiesen zu bebauen, soll das in der Stadt vorhandene Flächenangebot besser ausgenutzt werden: Da sollen nicht nur Baulücken geschlossen, sondern auch niedrigere Häuser durch mehrgeschossige ersetzt und gelegentlich auch Hinterhöfe oder gar Gärten bebaut werden. Nur: Die praktische Umsetzung führte vor allem in den gefragten zentrumsnahen Lagen zu Konflikten. In der Weststadt drohten die repräsentativen Vorgärten zu verschwinden, weswegen eine Gesamtanlagenschutz-Satzung erlassen wurde; in Neuenheim wichen alte Gebäude massiven Wohnblöcken, die nur etwas für eine solvente Klientel waren. Richtig viel Wohnraum entstand dadurch nicht.

Steinbrenner verweist gern darauf, dass es auch anders geht: Im Mannheimer Stadtteil Neckarstadt-Ost entstand in der Langen Rötterstraße in einer klassischen Baulücke ein fünfstöckiges Wohn- und Geschäftshaus – vorher war dort eine Auto-Werkstatt. Der Bau von 2014 wurde mittlerweile von der Architektenkammer ausgezeichnet, schließlich fügt er sich mit seiner Holzfassade erstaunlich gut in die gründerzeitlichen Nachbarhäuser ein. Im Erdgeschoss zog ein Café ein, in den ersten Stock eine Kita, dann folgen drei Geschosse mit Büros. Im vierten und im Dachgeschoss schließlich kamen zwei (!) Maisonette-Wohnungen unter – also alles in allem doch keine richtige Entlastung für den angespannten Wohnungsmarkt.