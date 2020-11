Von Julia Lauer

Heidelberg. Die Corona-Infektionen steigen – in ganz Deutschland, aber auch in Heidelberg und Umgebung. Wie sind die Kliniken in der Region vorbereitet, droht gar ihre Überlastung? Welche Erfahrungen aus dem Frühjahr haben sich bewährt? Und reichen die Testkapazitäten? Am Dienstagmorgen sind Vertreter von Krankenhäusern der Region in der Medizinischen Klinik des Universitätsklinikums im Neuenheimer Feld zu einer gemeinsamen Pressekonferenz zusammengekommen. Man sei gut vorbereitet, versicherten die Anwesenden. Aber sie betonten auch: Das reicht nicht, um einigermaßen gut durch die Krise zu kommen. Denn dies setze auch die Unterstützung von Bevölkerung und Politik voraus. Das Wichtigste im Überblick:

Zweiter Tag des "Lockdown light": Worauf stellen sich Krankenhäuser ein? 550.000 Infektionen bisher im Bundesgebiet, eine Sieben-Tage-Inzidenz von mehr als 100, und knapp zwei Prozent der Menschen, bei denen Corona diagnostiziert wird, sterben: "Die Lage ist ernst", fasste Ingo Autenrieth, Chef des Universitätsklinikums, die gegenwärtige Situation zusammen. Man gehe davon aus, künftig wieder mehr Corona-Patienten aufnehmen zu müssen – wohl auch mehr als im Frühjahr bei der ersten Welle der Pandemie. Dass sich damals 17 Kliniken in Heidelberg und Umgebung zusammengetan hatten, um sich zu koordinieren und beispielsweise Patienten untereinander zu verteilen, habe sich bewährt. "Das hat hervorragend geklappt", resümiert Autenrieth. Ziel sei weiterhin eine optimale Versorgung der Infizierten – aber auch, die Untersuchung, Behandlung und Rehabilitation aller anderen Patienten sicherzustellen. Dass sie vor Corona geschützt werden, habe eine hohe Priorität.

Wie viele Corona-Patienten liegen derzeit im Krankenhaus? Der Anstieg der Infektionen macht sich auch in den Krankenhäusern bemerkbar: Von Montag auf Dienstag kamen Autenrieth zufolge allein am Uniklinikum sieben Patienten hinzu. Am Dienstagmorgen waren dann 24 Betten mit Corona-Patienten besetzt, davon zehn Intensivbetten. Aber im Vergleich zu der Zahl der Betten des Klinikums sei die Zahl der Corona-Infizierten verschwindend gering, betonte der Klinikchef. Auch in den vier GRN-Kliniken des Rhein-Neckar-Kreises war ein Anstieg zu verzeichnen: So stieg die Zahl der behandlungsbedürftigen Corona-Patienten im selben Zeitraum von 30 auf 40, wie Geschäftsführer Rüdiger Burger berichtete. "Ein Hotspot ist Sinsheim", sagte er – alleine im dortigen Krankenhaus lägen nun 20 Corona-Patienten. "Wir kommen dort an unsere Grenzen", sagte er. Er rechne damit, bald wieder Patienten aus Sinsheim an andere Kliniken abgeben zu müssen. Bereits am Freitag seien zwei Intensivpatienten der Weinheimer GRN-Klinik ans Heidelberger Universitätsklinikum verlegt worden.

Die Klinikvertreter aus Heidelberg und Umgebung rechnen mit weiteren Corona-Patienten. Im Neuenheimer Feld erklärten sie gemeinsam, wie sie sich vorbereiten, darunter auch der Mikrobiologe Klaus Heeg (hinten links), Klinikchef Ingo Autenrieth (vorne links), die kaufmännische Direktorin Katrin Erk, Moritz von Frankenberg vom Salem-Krankenhaus (zweiter von rechts) sowie Rüdiger Burger von den GRN-Kliniken (rechts). F: Rothe

Wie funktioniert die Kooperation zwischen den Kliniken? Bereits seit Anfang April gibt es eine gemeinsame Koordinierungsstelle der Kliniken, die Leitung liegt beim Universitätsklinikum. Die Stelle wurde eingerichtet, um Patientenströme zu lenken, sie ist täglich 24 Stunden besetzt. "Alle Kliniken melden ihre freien Betten", erklärte Erik Popp, der am Uniklinikum die Notfallmedizin leitet. So gelinge es, Patienten bestmöglich auf die unterschiedlichen Häuser zu verteilen.

Wie weit planen die Kliniken voraus? "Heute Morgen waren es 83 Corona-Patienten, die in Heidelberg und dem Rhein-Neckar-Kreis im Krankenhaus behandelt wurden, diese Zahl wird wohl bis zum Wochenende auf 110 steigen", prognostizierte der Mikrobiologe Klaus Heeg. Wie es danach weitergeht, ist schwerer abzusehen. Mit der zuletzt gestiegenen Zahl von älteren Infizierten steige die Wahrscheinlichkeit, dass sie ins Krankenhaus eingeliefert werden. "Wir nutzen aber auch unsere Erfahrungen der ersten Welle für Vorhersagen", erklärte Heeg – wie zum Beispiel die mittlere Liegedauer der Patienten. Auf dieser Basis plane man acht bis zehn Tage voraus und passe die Strategie immer wieder an. "Wir versuchen, früh zu erkennen, was auf uns zukommt."

Soll man die Kliniken für andere Untersuchungen und Behandlungen lieber meiden? Kaum war der Lockdown verkündet, sagten viele Patienten geplante Behandlungen ab. Im Salem-Krankenhaus zum Beispiel tat dies etwa jeder zehnte Patient, wie dessen Ärztlicher Direktor Moritz von Frankenberg berichtete. Je nach Krankheitsbild seien die Verzögerungen jedoch sehr riskant. "Die Krankenhäuser sind sicher, man braucht keine Angst vor einer Infektion zu haben", versicherte er.

Wie schützen sich Kliniken vor Corona? Hygiene-Regeln gelten auch im Krankenhaus und sind unbedingt zu beachten. Corona-Patienten liegen separat von anderen Patienten, Mitarbeiter und Patienten werden vermehrt getestet. 4000 Patienten seien allein am Uniklinikum in den vergangenen drei Wochen getestet worden, berichtete der Mikrobiologe Heeg. Sie werden einem Antigen-Schnelltest unterzogen – nach einer halben Stunde liegt das Ergebnis vor. Eigentlich sollten Patienten seit Mitte September ein aktuelles Testergebnis mitbringen, doch das funktionierte nicht so recht. "Jetzt läuft es reibungslos", sagte Heeg. Jede Klinik habe eine eigene Teststation. "Bei den Patienten, die positiv getestet wurden, haben wir je nach medizinischer Notwendigkeit entschieden, ob wir den Eingriff verschieben oder nicht." Bis Weihnachten sei man mit Tests versorgt, ständig würden neue Tests nachbestellt.

Wie kommen die Kliniken finanziell über die Runden? Freie Betten, abgesagte Termine – für Krankenhäuser ist das nicht leicht. "Die Freihaltepauschalen haben uns Sicherheit gegeben, aber sie liefen am 30. September aus", sagt Katrin Erk, Kaufmännische Direktorin des Uniklinikums. Bis zu 760 Euro konnten Kliniken für freigehaltene Betten am Tag abrechnen. Wenn jetzt Betten frei blieben, wisse man nicht, wie es weitergehe. "Möglicherweise können wir die Kosten im Nachhinein abrechnen, aber wir hängen in der Luft." Hier sei die Bundespolitik gefordert, Sicherheit zu schaffen.