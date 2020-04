An der Tür zur Synagoge der Jüdischen Kultusgemeinde in der Weststadt zeigt Rabbiner Janusz Pawelczyk-Kissin (l.), was es für den Pessach-Seder zu kaufen gibt: „Mazzen“, also ungesäuertes Brot, und koscheren Wein. Wer anstehen muss, hält sich an die Markierungen auf dem Boden. Foto: Rothe

Von Sebastian Riemer

Heidelberg. Am heutigen Mittwoch beginnt das Pessachfest, eines der wichtigsten Feste des Judentums. Es erinnert an den Auszug aus Ägypten, also die Befreiung der Israeliten aus der Sklaverei. Normalerweise feiern Juden mit der ganzen Familie – doch das geht in Zeiten von Corona nicht. Ein Anruf beim Rabbiner der Jüdischen Kultusgemeinde in Heidelberg, Janusz Pawelczyk-Kissin.

Herr Pawelczyk-Kissin, wie geht es Ihnen?

Naja, es geht so. Gerade zu Pessach ist es natürlich besonders bedrückend, nicht gemeinsam feiern zu können.

Wie feiert die Gemeinde in Heidelberg denn normalerweise Pessach?

Seit 13 Jahren gebe ich am ersten Pessachabend den Seder, also die zeremonielle Mahlzeit zum Beginn des Festes. Da kommen rund 150 Menschen zusammen, wir erzählen vom Auszug aus Ägypten, wir essen zusammen die Speisen, die symbolische Bedeutung haben, wir singen Lieder auf Hebräisch, Aramäisch, Jüdisch, Deutsch. Es geht bis tief in die Nacht ... Eine der schönsten religiösen Veranstaltungen, die wir haben. Es tut weh, dass das nun ausfallen muss. Das schmerzt mich und die Gemeinde sehr.

Können Sie wenigstens privat so feiern wie immer?

Nein, leider nicht. Unser 25-jähriger Sohn studiert in Berlin und wir haben entschieden, dass es sicherer ist, wenn er nicht nach Hause kommt. Unsere 23-jährige Tochter wohnt zwar in Heidelberg in einer WG, aber auch hier gehen wir auf Nummer sicher und sehen uns nicht. Also feiern meine Frau und ich alleine. Seit ich Kinder habe, habe ich noch nie einen Seder ohne die beiden erlebt. Es ist mehr als seltsam.

Und Sie können bis nach Sabbat auch nicht mit Ihren Kindern telefonieren oder skypen, aufgrund der Feiertagsregeln im Judentum.

Genau. Aber wir werden natürlich vor dem Sonnenuntergang, kurz vor Beginn des Festes, noch einmal telefonieren. Für die Gemeinde möchte ich auch noch ein kleines Video machen mit einem Pessach-Gruß und einer Erklärung, wie man die symbolischen Speisen auf dem Sederteller anordnet. Das können sie dann auch vor dem Beginn noch anschauen.

Zu Pessach gibt es besondere Speisegesetze. Um an die Überlieferung zu erinnern, nach der die Israeliten so rasch aus Ägypten ausziehen mussten, dass zum Säuern und Gärenlassen der Brote als Reisenahrung keine Zeit mehr blieb, wird während der acht Festtage nur ungesäuertes Brot gegessen – sogenannte Mazzen. Die verkaufen Sie nun an der Synagoge. Finden sie in diesen Zeiten Abnehmer?

Ja, viel mehr als sonst. Die Menschen können ja jetzt nicht ins Elsass fahren oder auch nach Frankfurt, wo es die besonderen Seder-Speisen gibt, etwa auch den koscheren Wein oder speziellen Kuchen. Zudem gibt es bei der Online-Bestellung gewisse Engpässe. Wir haben aber schon früh bestellt – im Elsass und direkt in Israel – und deshalb alles bekommen. Wir haben für den Verkauf eigens Abstandsmarkierungen aufgeklebt – und der Verkäufer steht hinter einer Plexiglasscheibe.

Wie kommen ältere Menschen jetzt an ihre Seder-Speisen?

Eine Gruppe von Studierenden hat gemeinsam mit unserem Sozialarbeiter einen Bringdienst organisiert. Sie bekommen alle die Speisen an die Tür geliefert – dabei gibt es auch jede Menge Geschenke, etwa Mazzen und eine Flasche Wein.

Über die Feiertage und am Sabbat dürfen Juden kein Telefon oder Handy benutzen. Wie soll sich aus Sicht der religiösen Gesetze jemand verhalten, der Symptome und die Sorge hat, er könne mit dem Coronavirus infiziert sein?

Er soll sofort den Arzt anrufen. Wenn es um ernsthafte gesundheitliche Fragen geht, sind diese Regeln ausgesetzt. Und das gilt natürlich umso mehr in der jetzigen Zeit, in der es so wichtig ist, Ansteckung zu vermeiden und Menschen, die sich angesteckt haben könnten, schnell zu testen. Die Regel kehrt sich dabei sogar um: Es wäre ein Verstoß gegen die Religion, in diesem Fall nicht beim Arzt oder Gesundheitsamt anzurufen. Gesundheit geht immer vor.