Von Maria Stumpf

Heidelberg. Zivilcourage kann man lernen. Manche Menschen wissen aber auch so, was getan werden muss. Die drei Heidelberger Lisa Hagedorn, Nikolas Backhaus und Christina Fais verhinderten die Vollendung eines Diebstahls. Für ihr couragiertes Tun gab es als Dankeschön nun eine Auszeichnung samt kleinem Präsent im Rahmen der Kampagne "Beistehen statt rumstehen". Sie wird von den Präventionsvereinen Sicheres Heidelberg (SicherHeid), Kommunale Kriminalprävention Rhein-Neckar und Sicherheit in Mannheim vergeben.

Nachmittags in der Hauptstraße, eine rasante Verfolgungsjagd durch die Altstadtgassen Richtung Neckar sorgt für Aufmerksamkeit – ein Mann mit rotem Damenrucksack rennt voran, dahinter Nikolas Backhaus. Der Mitarbeiter eines Ladengeschäfts verfolgt den Dieb, hat ihn beobachtet im Schuhgeschäft gegenüber. An einer Hausecke scheint der Rucksackträger aus den Augen verloren. Lisa Hagedorn kommt gerade daher, beobachtet die Szenerie, zückt ihr Handy. Geistesgegenwärtig macht sie ein Foto, sieht, wie der Täter die Tasche unter einem Auto versteckt und sich schnell entfernt. Das zeigt sie Verfolger Backhaus, der bringt der Rucksack-Eigentümerin die zurückgelassene Beute zurück in den Schuhladen – mit Bargeld, Kreditkarten und anderen persönlichen Gegenständen. Ihre Freude ist groß. "Ich habe doch nur eine Minute den Rucksack abgestellt und nicht aufgepasst", wird sie der Polizei später zu Protokoll geben.

Letztlich hatte sie Glück: Das zufällige und gerade deshalb so großartige Zusammenspiel der beiden Helfer und das wache Auge von Christina Fais – Kollegin im Ladengeschäft und weitere Zeugin des Vorgangs – vereitelte den Diebstahl und half der Polizei. Besonders auch mit dem Handy-Foto bei der Identifizierung des Täters.

"Ich bedanke mich bei Ihnen dafür, dass Sie Ihre Geschichte öffentlich machen", fand Bürgermeister Wolfgang Erichson bei der Übergabe der Urkunde im Palais Graimberg anerkennende Worte. Unabhängig gesetzlicher Vorgaben freue sich jeder in einer Notsituation über Hilfe. Polizeidirektor Uwe Schrötel vom Polizeirevier Mitte brachte es auf den Punkt: "Chapeau!", wandte er sich an die mutigen Zeugen Backhaus, Hagedorn und Fais: "Sie haben aktiv zur Opferhilfe beigetragen." Und für Reiner Greulich, Geschäftsführer bei SicherHeid, ist klar: "Sie haben mehr getan, als erwartet." Jeder könne im Rahmen seiner Möglichkeiten helfen, ohne sich selbst in Gefahr zu bringen. Allein schon das Hinschauen und andere Mitmenschen und Umstehende aufmerksam zu machen, könne helfen, einen Täter abzuhalten.

"Ich habe nicht viel überlegt dabei, es schien mir einfach notwendig, den Dieb zu verfolgen", erzählt der 30-jährige Nikolas Backhaus. Im Nachhinein sei ihm schon bewusst geworden, dass die Verfolgungsjagd auch hätte anders ausgehen können: "Es gibt halt Dinge, die man einfach tun muss." Die 37-jährige Lisa Hagedorn erinnert sich an "so ein Bauchgefühl", dass da was nicht stimmte mit dem rennenden Mann: "Also habe ich genauer hingeguckt." Und Christina Fais scheint mit einem besonders guten Personengedächtnis ausgestattet und konnte so der Polizei bei den Ermittlungen helfen. Unter rund 150 Vergleichsbildern hat sie den mutmaßlichen Dieb wiedererkannt, da er sich schon mehrfach in verdächtiger Weise in ihrem Ladengeschäft aufgehalten habe.