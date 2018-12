Heidelberg (pol/rl) Ein Kanister Altöl ausgekippt wurde vor einem Haus in der Häusserstraße am Sonntagabend. Das teilte die Polizei am Montag mit. Als der Anwohner gegen 22 Uhr heimkam, entdeckte er die Ölpfütze. Vor dem Haus lag zudem ein Fünf-Liter-Öl-Kanister, der in braunes Packpapier eingewickelt war. Der Bewohner verständigte die Polizei. Zudem wurde die Berufsfeuerwehr Heidelberg verständigt, die die Öllache beseitigte.

Als der Anwohner das Haus gegen 19 Uhr verlassen hatte, war die Öllache noch nicht da gewesen, sodass die Tat zwischen 19 und 22 Uhr stattgefunden haben muss. Zeugen die in der Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter der 06221 / 99-1770 zu melden.