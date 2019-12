Von Philipp Neumayr

Heidelberg. Jeder kennt ihn, die wenigsten mögen ihn: den Schmerz. Gibt es auch etwas Gutes an diesem "Tyrannen"? Und kann man ihn, hat er einmal von unserem Körper Besitz ergriffen, wieder abschütteln? Mit Fragen wie diesen beschäftigen sich Dr. Rezvan Ahmadi und Prof. Norbert Weidner vom Universitätsklinikum jeden Tag. Beide sind Teil des Sonderforschungsbereiches 1158, der untersucht, wie chronischer Schmerz entsteht. Bei den "Überlebensstrategien", einer gemeinsamen Reihe von Universität und RNZ, präsentierten Ahmadi und Weidner ihre Forschung am Donnerstagabend rund 30 Gästen im Klub_K des Karlstorbahnhofs.

"Schmerzen bestimmen unseren Behandlungsalltag", sagte Weidner auf die Frage von Moderator Micha Hörnle (RNZ-Stadtredaktion), wie die Referenten zu ihrem Spezialgebiet gekommen seien. Er selbst habe begonnen als Neurologe, ohne jedoch der "schneidenden Zunft" anzugehören. Seine Kollegin Rezvan Ahmadi dagegen ist von Haus aus Neurochirurgin mit Schwerpunkt operative Schmerztherapie. Nach ihrem Facharzt habe sie sich auf die Neuroonkologie konzentriert, viel mit Hirntumoren zu tun gehabt, erklärte sie dem Publikum. Heute wollen sowohl Ahmadi als auch Weidner verstehen, wie ein Lebewesen, wie der Mensch, unter widrigen Umständen leben und überleben kann, wie äußere Einflüsse und Lebensbedingungen zusammenhängen.

Spricht man über chronische Schmerzen, dann spricht man oft über eine Querschnittlähmung. Diese ist zurückzuführen auf ein verletztes Rückenmark, ausgelöst etwa durch den Bruch der Wirbelsäule. Das Nervensystem sei undankbar gegenüber mechanischen Kräften, so Weidner. Werden die Nervenbahnen des Körpers unterbrochen, sind einst selbstverständliche Fähigkeiten, etwa das Gehen, aber auch das Entleeren der Blase, nicht mehr machbar.

Die Liste an "sekundären Folgen" ist lang und reicht von Infektionen der Harnwege bis zu Depressionen. Doch nichts ist wohl so heimtückisch wie der neuropathische Schmerz. Ihm zugrunde liegt eine Restrukturierung des Nervensystems im Rückenmark infolge einer Lähmung. Davon gehen die Wissenschaftler des Sonderforschungsbereichs zumindest derzeit aus. Im gesunden Zustand sollte das menschliche Nervensystem einem sorgfältig aufgerollten Stromkabel gleichen. Herrscht hingegen "Kabelsalat", dann ist der Schmerz groß. Gerade im Hinterhorn, dem hinteren Teil des Rückenmarks, wüchsen in diesem Fall Nervenfasern dorthin, wo sie eigentlich nicht hingehörten, erklärte Weidner.

Kann man dem chronischen Schmerz irgendwie beikommen? Es kommt darauf an: Handelt es sich um eine chronische Neuralgie, also anfallsweise auftretende Schmerzen im Bereich sensibler Nerven, oder eine chronische Neuropathie, also eine Erkrankung des peripheren Nervensystems, dann gibt es Hoffnung.

Eine Möglichkeit: Die sogenannte mikrovaskuläre Dekompression. Dabei werden krankhafte Kontakte zwischen Arterien und Hirnnerven in der hinteren Schädelgrube operativ beseitigt. "Damit kriegen wir die meisten Patienten schmerzfrei", so Ahmadi. Doch nicht immer ist eine Operation auch die geeignetste Option. Am Ende müsse der Patient entscheiden, ob operiert werde oder nicht. Schließlich handele es sich hierbei nicht um einen lebensnotwendigen Eingriff wie etwa bei einem Hirntumor. "Jede OP muss individuell nach Nutzen und Risiken abgewogen werden."

Generell hilft die beste Medizin aber nichts, wenn nicht auch die Psyche mitspielt. "Der Schmerzreiz ist das eine, die Schmerzwahrnehmung und -verarbeitung das andere", so Weidner. Und so hat letztlich jede Therapieform ihre Berechtigung – ob Operation oder Akupunktur. Ahmadi meint: "Wer heilt, hat recht."