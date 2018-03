Heidelberg. (hob) Der Autoverkehr in der Heidelberger Altstadt soll durch versenkbare automatische Poller deutlich reduziert werden. Nach fünf Sitzungen des Arbeitskreises "Verkehrsberuhigung Altstadt" stellte der Gutachter Michael Welsch von SSP Consult Stuttgart am Dienstag das vorläufige Konzept bei einer Bürgerbeteiligungsveranstaltung im Palais Prinz Carl vor. Mehr als 100 Interessierte waren gekommen, darunter Anwohner, aber auch Vertreter des Einzelhandels, der Gastronomie und des Handwerks.

Das Konzept als solches wurde nicht infrage gestellt. Demnach sollen in einem ersten Schritt alle Zufahrtsstraßen zur Fußgängerzone mit Pollern abgesperrt werden. Von 6 bis 11 Uhr sind die Poller unten, damit Lieferanten in die Altstadt fahren können. Danach werden nur noch Durchfahrtsberechtigte mit einem entsprechenden Chip oder Code in die Heidelberger Innenstadt gelassen. Wenn alles nach Plan läuft, könnte der Gemeinderat noch im Herbst die 1,4 Millionen Euro teure Maßnahme beschließen. Die Umsetzung erfolgt dann 2019.