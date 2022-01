Von Inge Höltzcke

Heidelberg. Die Besucher im Gloria-Kino waren sichtlich berührt. Und so mancher konnte die Tränen am Sonntagmorgen nicht unterdrücken. Gezeigt wurde die Dokumentation "Route 4 – A Dreadful Journey (eine grausame Reise)". Ein Filmteam (Box-Fish) hatte die Hilfsorganisation "Sea-Eye" auf vier Missionen des Seenotrettungsschiffs "Alan Kurdi" im Mittelmeer begleitet.

Beleuchtet wurden die immensen Risiken, die Flüchtlinge aus Libyen auf sich nehmen, um nach Europa zu kommen. Eindrucksvoll geschildert wurden aber auch die bürokratischen und juristischen Schwierigkeiten, die etwa die Mitarbeiter von "Sea-Eye" haben, um Flüchtlinge sicher in europäische Häfen zu bringen. Und dennoch gibt es sie, diese freiwilligen Helfer, darunter auch viele Ärzte, die sich einem Ziel verschrieben haben: in Not geratene Menschen im Mittelmeer zu retten. Denn "die Schiffbrüchigen würden ansonsten im Mittelmeer ertrinken", so Herbert Butz ("Sea-Eye", Gruppe Heidelberg), der im Anschluss an den Film Fragen aus dem Publikum beantwortete – gemeinsam mit Ralf Götting und der in der Asylhilfe tätigen Heidelberger Pfarrerin Sigrid Zweygart-Pérez. Die Zuschauer erfuhren viel über die Flüchtlinge, die meist schon traumatisiert seien, bevor sie überhaupt auf dem Mittelmeer sind. Viele kommen aus Guinea, reisen unter unwirtlichsten Bedingungen durch die Wüste, Tausende von Kilometern nach Libyen, um dann dort "in der Hölle"(O-Ton eines Flüchtlinges) versklavt beziehungsweise vergewaltigt zu werden.

Wie die Referenten erläutern, werden die Menschen Monate in Libyen (oft auch unter Folter) festgehalten, bevor sie dann auf die Boote und ihren Weg nach Europa antreten dürfen. Dass die Flüchtlinge oft nicht wissen, wie gefährlich die Überfahrt über das Meer ist, erklärt auch Zweygart-Pérez, die schon viele Gespräche mit Geflüchteten in Patrick-Henry-Village geführt hat. "Die Flüchtlinge glauben, sie überqueren einen Fluss (,River‘) und nicht ein Meer." Entsprechend unwissend steigen sie in die Boote, die in keiner Weise für Hochseegewässer tauglich seien.

Atemberaubend für die Kinozuschauer war es, quasi auf der Leinwand mitzuerleben, wie genau ein Rettungseinsatz mitten auf hoher See abläuft. Ralph Götting erklärt: "Zunächst einmal werden die Flüchtlingsboote mit kleinen Rettungsbooten umkreist, damit die Flüchtlinge ihre Angst verlieren." Dann gilt es unbedingt, Panik unter den Menschen zu vermeiden. "Sit down" ("Setzen Sie sich"), rufen die Rettungsbeteiligten immer wieder, damit kein Flüchtling versehentlich über Bord geht. Denn schwimmen könne da so gut wie niemand.

Wenn dann alle Flüchtlinge sicher an Bord sind, werden sie medizinisch untersucht, übrigens auch auf Corona getestet. Oft gilt es, Wunden zu versorgen, die sie sich während der Überfahrt zugezogen haben. Götting: "Eine besonders toxische Wirkung hat das Gemisch aus Benzin, Urin und Fäkalien, das die Haut verätzt." Nicht zu unterschätzen sei auch die sengende Sonne. Sichtlich erleichtert seien die Flüchtlinge, sobald sie endlich wieder zu essen und zu trinken sowie frische Kleider bekommen. Doch die Odyssee ist damit noch lange nicht zu Ende. Jetzt könne es noch Wochen dauern, bevor die Menschen an Land gehen dürfen. Butz: "Wir sitzen manchmal Wochen fest, man lässt uns schmoren und verbietet uns, die Häfen in Italien anzufahren." Wenn es dann endlich gelingt, dann ist die Mission von "Sea-Eye" erst einmal erfüllt.

Für die Flüchtlinge ist die Reise aber noch lange nicht zu Ende. In Italien hält man sie oft Wochen fest, bevor sie nach Frankreich oder Deutschland weiterreisen können. "Wir brauchen viele Helferinnen und Helfer, auch hier in Heidelberg", so die Pfarrerin, um sich der stark traumatisierten Menschen in Patrick-Henry-Village anzunehmen. Interessenten können Infos beim Asylarbeitskreis bekommen. Ein großes Dankeschön sprach Butz abschließend dem Gloria-Betreiber Tillman Steinhilber aus, der dem Verein "Sea-Eye" das Kino kostenlos zur Verfügung stellte.

Info: "Sea-Eye" ist übrigens auf Spenden angewiesen. "Ein Tag auf See kostet 5000 Euro", so Butz. Spendenkonto: Sea-Eye e. V. IBAN: DE60.7509.0000.0000 0798 98, BIC: GENODEF1R01