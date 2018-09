Heidelberg. (tt) In diesem Jahr wird es auf dem Gelände der Abtei Neuburg keinen Adventsmarkt geben. Das teilte das Kloster am Montag mit. Grund für diese Entscheidung seien andauernde Aufräumarbeiten nach dem Auszug der Pächter und anstehende Umstrukturierungen sowie Bauarbeiten auf dem Gelände. Im Dezember 2007 hatten die ehemaligen Pächter Hartmut Jäger und Zeljko Dadic zum ersten Mal die Märkte an den vier Adventswochenenden veranstaltet, die sich dann über die Jahre immer größerer Beliebtheit erfreuten.

Die Benediktiner betonen in ihrer Pressemitteilung aber, dass der Adventsmarkt in diesem Jahr lediglich pausiere. "Im Advent 2019 werden wir den allseits beliebten Adventsmarkt in einem neuen Kleid präsentieren", so die Mönche.

Die Pause hatte sich angedeutet, da am Kloster derzeit Vieles im Umbruch ist. So wurden Mitte August die beiden Geschäftsführer der Ökonomie-GmbH, die erst im März gegründet wurde und die sich um die Landwirtschaft und den Adventsmarkt kümmern sollte, wegen unterschiedlicher Auffassungen über die Ausrichtung des Wirtschaftsbetriebes entlassen. Die Mönche wollen nun zunächst in Zusammenarbeit mit der Beuroner Kongregation - einem Verbund, dem neben Neuburg noch 16 weitere Klöster angehören - über die künftigen Aufgaben der Ökonomie-GmbH beraten. Auch deshalb muss der Adventsmarkt wohl pausieren. "Gottesdienste und Veranstaltungen finden weiterhin wie geplant statt", heißt es in der Mitteilung mit Verweis auf die Internetseite www.stift-neuburg.de weiter.

Von der Absage betroffen sind auch die geplanten Linienfahrten der Weißen Flotte zwischen Stadthalle und Kloster. Die Schiffe, mit denen man jeweils samstags und sonntags zum Markt nach Ziegelhausen kam, werden in diesem Jahr nicht fahren.