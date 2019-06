Heidelberg. (pol/van) Ihnen wird schwerer Raub mit einer Schusswaffe vorgeworfen. Deswegen sitzen ein 15- und ein 18-Jähriger derzeit in Untersuchungshaft. Das berichten Polizei und Staatsanwaltschaft am heutigen Donnerstag.

Die beiden Jugendlichen sollen sich am Dienstag gegen 2.30 Uhr mit einer ihnen bekannten Frau in deren Auto im Handschuhsheimer Feld aufgehalten haben. Dabei sollen die beiden Männer sich dazu entschlossen haben, eine Tankstelle zu überfallen, wofür sie die Bekannte als Fluchtwagenfahrerin gewinnen wollten. Da diese das offenbar ablehnte, soll der 15-Jährige die Frau mit einer Schusswaffe bedroht haben, indem er ihr diese an Kopf und Hals hielt. Dabei sollen die beiden Männer nach Angaben der Beamten die Autoschlüssel gefordert haben. Mit dem Auto flüchteten sie anschließend, so Polizei und Staatsanwaltschaft weiter.

Das abgestellte Fahrzeug wurde noch in der Nacht am Hauptbahnhof Heidelberg sichergestellt, die beiden Tatverdächtigen festgenommen. Der geplante Tankstellenüberfall hat nach bisherigen Erkenntnissen nicht stattgefunden. Die gemeinsamen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg und der Kriminaldirektion Heidelberg dauern an.