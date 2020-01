In Wieblingen steht seit Monaten dieses Gammelauto – ohne Kennzeichen. Foto: pr

Heidelberg. (hö) Bereits Ende Oktober wandte sich der Wieblinger Robert Kleinschroth per Leserbrief an die RNZ: In der Richard-Kuhn-Straße steht ein vermüllter Wagen ohne Kennzeichen. Doch auf einmal schien sich etwas zu tun: Mitte November hielt vor dem PKW ein Mercedes mit Mannheimer Kennzeichen, ein Mann und eine Frau stiegen aus, begutachteten und fotografierten das Auto.

Auf Kleinschroths Frage, ob sie ein Kaufinteresse hätten, gab sich der Mann als Beamter der Mannheimer Kriminalpolizei aus. Die Nummernschilder seien von zwei polizeibekannten Jugendlichen gestohlen worden. Der Halter des Fahrzeugs werde vermisst. Seitdem, so Kleinschroth, sei nichts mehr passiert – und er fragt: "Wie viele Monate werden noch vergehen, bis die Stadtverwaltung tätig wird?"

Der Stadt, so berichtet eine Sprecherin, sei dieses Auto ohne Kennzeichen vor etwa einem Monat gemeldet worden. Es sei ursprünglich im Rhein-Neckar-Kreis zugelassen: "Deshalb wurde zuständigkeitshalber die Zulassungsbehörde des Rhein-Neckar-Kreises über den vorhandenen Mangel, also die fehlenden Kennzeichen am Fahrzeug, informiert. Auf Rückfrage wurde uns mitgeteilt, dass dort ein Mängelverfahren gegen den Fahrzeughalter eingeleitet wurde." Wenn die Nummernschilder fehlen, heißt das nicht unbedingt, dass das Fahrzeug von Amts wegen abgemeldet wird und dadurch unberechtigt im öffentlichen Raum parkt.

Erst wird der Fahrzeughalter aufgefordert, die Nummernschilder wieder anzubringen. Reagiert er nicht in einer angemessenen Frist – in der Regel zwischen vier und sechs Wochen –, droht der Rhein-Neckar-Kreis mit der zwangsweisen Abmeldung des Wagens. Die Stadtsprecherin sagt: "Kommt der Halter dieser erneuten Aufforderung weiterhin nicht nach, wird der Vollzugsdienst mit der Entstempelung der Kennzeichen beauftragt. Erst dann kann die Stadt die Entfernung des dann nicht mehr zugelassenen Fahrzeugs vornehmen."