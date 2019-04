Zeit fürs Mittagessen: Pünktlich um 12.30 Uhr essen die gut 30 Kinder, die am Ganztagesprogramm der Marie-Marcks-Schule teilnehmen, gemeinsam in der benachbarten Wilckensgrundschule. Danach geht es bis 16 Uhr in die Betreuung. Foto: Peter Dorn

Von Anica Edinger

Heidelberg. Verlässlichkeit und Kontinuität: Das ist es, was die Schüler an der Marie-Marcks-Schule in Bergheim brauchen. An dem Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrum (SBBZ) werden Kinder und Jugendliche mit dem Förderschwerpunkt "Lernen" unterrichtet - eine Schülerklientel, "bei der die Eltern oftmals besondere Unterstützung in der Strukturierung des Alltags brauchen", weiß Schulleiterin Stefanie Srivastava. Genau das kann die Marie-Marcks-Schule seit gut einem halben Jahr leisten. Denn dort wurde zum Schuljahr 2018/2019 ein Ganztagskonzept eingeführt.

Und beim Bilanzgespräch in der Schule zeigte sich jetzt: Das Konzept geht voll auf. Mehr noch: "Es läuft besser, als wir es uns vorgestellt haben", so die Schulleiterin. "Es haben sich fast alle für das Ganztagsprogramm angemeldet", berichtet Srivastava stolz. 31 von derzeit 44 Schülern zwischen sechs und zehn Jahren nehmen teil. Weil der Andrang zum Schuljahresbeginn so groß war, musste sogar nachjustiert werden: Anstatt der geplanten zwei Gruppen, hat die Marie-Marcks-Schule im Nachhinein eine dritte vom Regierungspräsidium dazu bekommen. "So etwas habe ich in meiner schulischen Laufbahn auch nicht erlebt", lacht die Schulleiterin.

Die Schüler bis zur vierten Klasse können an der Marie-Marcks-Schule frei entscheiden, ob sie am Ganztagsprogramm teilnehmen möchten. Das ist Teil des Konzeptes, das die Schule gemeinsam mit dem städtischen Amt für Schule und Bildung ausgeklügelt hatte. Wer sich dafür entscheidet, wird von Montag bis Donnerstag von 8 bis 16 Uhr betreut. Das Programm sieht so aus: Nach der normalen Unterrichtszeit gibt es um 12.30 Uhr Mittagsessen in der benachbarten Wilckensgrundschule inklusive einer kurzen Pause. Das Essen nimmt dabei eine herausragende Rolle ein, wie Srivastava erklärt. "Es geht auch um Esskultur." Die Kinder lernten während des gemeinsamen Mahls, "auch mal sitzen zu bleiben und in der Gemeinschaft zu essen". Für viele ihrer Schützlinge sei das keine Selbstverständlichkeit. Im Anschluss geht es in die drei verschiedenen Ganztages-Gruppen mit je rund zehn Kindern - in den Klassenzimmern steht dann die "Lernzeit" an. Nach dem "Heidelberger Modell" werden die Kinder von je einem Lehrer und einer pädagogischen Kraft von "Päd-aktiv" betreut. Eigenständig können sie dann ihre Hausaufgaben machen - und wenn sie Fragen haben, etwas nicht verstehen oder Hilfe brauchen, ist jemand für sie da. Srivastava weiß: "Zuhause haben unsere Kinder diese Betreuung oft nicht bekommen." Und so schlägt sich das Ganztagesprogramm nun auch ganz konkret im Unterricht nieder - "die Kinder geben jetzt ihre Hausaufgaben ab", freut sich die Schulleiterin.

Überhaupt: "Viele waren früher oftmals bis 18 Uhr alleine zuhause." Bei manchen habe es kein Mittagessen gegeben, die Kinder hätten sich den ganzen Tag mit dem PC beschäftigt oder am "Handy rumgedaddelt", wie es Srivastava ausdrückt. Dank des Ganztagesprogramms an der Marie-Marcks-Schule hat das nun für die allermeisten ihrer Schüler ein Ende. Sie widmen sich nun bis 16 Uhr sinnvollen Beschäftigungen - etwa in der Kreativ-, der Spiele- oder der Bewegungsgruppe. Auch dabei werden sie stets pädagogisch betreut. All das wirke sich letztlich nicht nur positiv auf die Kinder, auf ihr Sozialverhalten und ihre persönliche Entwicklung, aus, sondern ermögliche den Eltern auch die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Es profitieren schlicht alle von dem Konzept an dem SBBZ - "und wir werden auch in den nächsten Schuljahren dafür werben", so Stefanie Srivastava.