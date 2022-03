Von Maria Stumpf

Corona ist schuld, es fällt zu viel Unterricht aus: Die Sommerferien in Berlin sollen deshalb um eine Woche verkürzt werden und in Baden-Württemberg will die Landesregierung wieder den Unterricht an Samstagen einführen. Das sagt Thomas Feibel mal eben so nebenbei und mit ernster Stimme. Entsetzte Blicke im Klassenzimmer. "Was? Echt?" fragen die Schülerinnen und Schüler im Schockzustand. "Nee, das waren Fake News", klärt Feibel grinsend auf.

Autor Thomas Feibel mit seinen Büchern für Jugendliche. Foto: bms

"Was macht das jetzt mit euren Gefühlen?", will er von den Jugendlichen der 6. Klasse in der Waldparkschule wissen. Feibel gilt als Medienexperte in Sachen Kinder und digitale Medien. Er ist auch Autor von rund 50 Kinder- und Jugendbüchern, in denen es um Fake News, Cybermobbing und Soziale Netzwerke in der digitalen Welt geht. Dazu hält der Mann aus Berlin Lesungen und Vorträge im Land, veranstaltet Workshops und Seminare. An der Waldparkschule ist der ehemalige Mannheimer ein bekannter Gast, war schon mehrfach mit Lesungen da, hat auch Fortbildungen zum Beispiel zum Thema Handy-Nutzung in der Schule zusammen mit Lehrern, Eltern und Schülern gemacht. "Gerade in den vergangenen Jahren hat sich doch vieles verändert, was Digitalisierung in der Schule angeht. Da muss man aktuell dabei bleiben", meint Schulleiter Thilo Engelhardt.

Nun hat Autor Feibel zwei neue Bücher mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden für Kinder ab acht Jahren herausgegeben. Es sind "Netzkrimis", oder besser: Mitratekrimis rund um Cybermobbing und Fake News. Handelnde Personen sind die beiden You-Tube-Stars Hilda und Hulda und ihr Freund Friedo, jeder Band hat vier unterhaltsame Geschichten mit verzwickten Rätseln. "Sie sind alle nah an der Lebenswirklichkeit", betont Feibel. Letztlich geht es um Beobachtungsgabe und das Erkennen von Zusammenhängen. Didaktisch ausgeklügelt und mit passender, jugendlicher Sprache bereitet er die Schülerinnen und Schüler im Gespräch auf das vor, worum es ihm geht: "Medienkompetenz" will Feibel vermitteln. Und auch zeigen, wie leicht es sein kann, Meinungen zu beeinflussen, ohne dass der Betroffene es merkt.

In seiner ersten Lesung geht es um Falschmeldungen. Jetzt heißt es aufpassen: Eine Schülerzeitung schreibt, dass ein – eigentlich sehr beliebter – Lehrer Geld von Eltern annimmt und dann bessere Noten gibt. Ist das die Wahrheit oder absoluter Quatsch? Wie erkennt man Lügen und sind sie immer schlecht? "Es gibt ja auch Notlügen", meint ein Mädchen dazu mutig. "Oder auch nur Missverständnisse", ergänzt eine Klassenkameradin. Gespannt verfolgen die Schülerinnen und Schüler die interaktive Lesung und nach 60 Minuten ist klar: "Coole Geschichte!", sagt ein Junge. "Toll, dass man mitraten kann und Fehler finden muss", fügt ein Mädchen hinzu. Und logisch: Hilda, Hulda und Friedo lösen den Fall. Weil sie sich nicht hinters Licht führen lassen, sondern detektivisch sogenannte Wahrheiten hinterfragen.

Info: Thomas Feibel, "Netz-Krimis", Verlag "Medhochzwei" in Heidelberg, 120 Seiten, 9,99 Euro.