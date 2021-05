Von Anica Edinger

Heidelberg. Eine Heidelbergerin ist die beste Vorleserin Baden-Württembergs: Emily Nagel hat den Landesentscheid des Vorlesewettbewerbs des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels für sich entschieden und fährt – wenn es die Corona-Lage zulässt – im September zum Bundesentscheid nach Berlin. Im RNZ-Interview erklärt Emily, die die sechste Klasse der Internationalen Gesamtschule (IGH) besucht, was sie am Vorlesen so fasziniert.

Herzlichen Glückwunsch zum Sieg beim Landesentscheid, Emily!

Danke.

Wie lief denn der Wettbewerb in Pandemie-Zeiten ab?

Wir konnten alle in ungefähr zwei Wochen einen Videobeitrag vorbereiten, den wir bis zum 1. Mai abschicken mussten. Dann wurde uns ein Link zugeschickt, wo man zu einem Video klicken konnte, wo dann ein bisschen gesprochen und jeder Videobeitrag kurz angeschnitten wurde. Und dann wurde die Siegerin genannt.

Wie hast Du da reagiert?

Ich konnte es nicht fassen und musste mir das Video mehrmals anschauen.

Was hast Du vorgelesen?

"Feo und die Wölfe" von Katherine Rundell.

Und wieso hast Du Dich ausgerechnet für dieses Buch entschieden?

Vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels gab es eine Empfehlungsseite, da haben wir das Buch bestellt, und es hat mir sehr gut gefallen. Vor allem der Schreibstil ist sehr mitreißend. Außerdem mag ich Bücher mit Tieren.

Was begeistert Dich am Vorlesen?

Mich fasziniert, wie man beim Vorlesen Wörter und Sätze lebendig machen kann, so, als würde die Geschichte, die man vorliest, wirklich passieren.

Als Du Dich zum Wettbewerb angemeldet hast, hättest Du da gedacht, dass Du es bis ins Finale schaffst?

Eigentlich habe ich schon beim Schulentscheid nicht mehr damit gerechnet, dass ich weiterkomme. Doch dann ging es immer weiter und weiter – vom Kreisentscheid zum Bezirksentscheid, und jetzt bin ich Landessiegerin in Baden-Württemberg. Ich glaube immer noch, dass ich in einer Scherzsendung bin.

Wenn alles gut läuft, findet das Finale des Vorlesewettbewerbs im September in Berlin auch wieder in Präsenz statt. Bist Du schon aufgeregt?

Ich freue mich darauf! Es war schon schade, jetzt die anderen Teilnehmer nicht kennenzulernen. Andererseits war es auch ein kleiner Vorteil, dass wir ein Video drehen durften, weil man ja mehrere Chancen hat, wenn man sich verspricht. Aber bei mir hat es fast immer beim ersten Dreh am besten geklappt!

Ums Lesen und Vorlesen geht es ja in der Schule vor allem im Deutschunterricht. Ist das denn auch Dein Lieblingsfach?

An sich mag ich Deutsch, ja. Aber wenn man Regeln lernen muss, wo es 30 Ausnahmen gibt, dann finde ich es eher ein bisschen nervig.