Auf dem Ententeich-Spielplatz an der Furtwängler-Straße gibt es für die ganz Kleinen ein Kletterbaufahrzeug. Foto: Philipp Rothe

Heidelberg. Die RNZ-Spielplatztester waren dieses Mal in Handschuhsheim unterwegs. Mit ihrem Testteam haben sie den Spielplatz am Entchenteich zwischen Berliner Straße und Furtwänglerstraße unter die Lupe genommen.

Was gibt es auf dem Spielplatz? Das große an die Berliner Straße angrenzende Gelände bietet viele verschiedene Spielmöglichkeiten. Für die ganz Kleinen gibt es in einem kleinen, eingezäunten Bereich ein Kletterbaufahrzeug mit Mini-Rutsche, Schaukelpferd und einer Wasserpumpe im Buddelbereich, der teilweise mit einem Sonnensegel überdeckt wird. Für die Erwachsenen stehen dort zwei Bänke zur Verfügung.

Im angrenzenden, nicht eingezäunten Bereich für ältere Kinder stehen ein großes Klettergerüst und zwei Schaukeln. Eine Tunnelrutsche führt von einem kleinen Hügel zum Klettergerüst hinunter.

Im Ententeich schwimmen zwar keine Enten, dafür gibt es dort hübsch anzusehende Seerosen. Foto: Rothe

Für Ältere gibt es ein wenig abseits einen eingezäunten Fußball- und Basketball-Platz, daneben steht eine Tischtennisplatte. Es gibt grüne Wiesen zum Federball- oder Kubbspielen sowie eine Picknickbank.

Auf dem Gelände gibt es einen kleinen Ententeich, an dem man zurzeit zwar keine Enten, aber dafür hübsch blühende Seerosen beobachten kann.

Wen trifft man hier? Dieser Platz wird gern von Anwohnern der angrenzenden Wohnanlagen, aber auch von Eltern, die ihre Kinder im Kindergarten in der Furtwänglerstraße abholen, genutzt. Am Wochenende nutzen ihn auch Jugendliche für abendliche Feiern.

Hoch oben auf dem Klettergerüst. Foto: Rothe

Was ist das Beste? Ganz oben auf dem Klettergerüst zu stehen, finden wir toll. Die Tunnelrutsche macht viel Spaß (und Lärm). Die vielen Sträucher auf dem Gelände bieten gute Versteckmöglichkeiten. Versteckfangen macht hier besonders viel Spaß, da es viel Platz und mehrere Ebenen gibt. Aber auch auf die Bäume klettern wir sehr gern. Schön ist es auch, dass man sich jederzeit schnell etwas zu trinken oder essen kaufen kann.

Was ist nicht so gut? Unschön finden wir, dass die Rutsche besprayt ist und dass man (leider nicht nur) Sonntag früh oft Müll von nächtlichen Feiern zum Beispiel oben auf der Tunnelrutsche findet. Auch auf den Wiesen gibt es leider öfters Hinterlassenschaften von Hunden. Fahrradständer stehen leider auch nicht zur Verfügung.

Was gibt es drumherum? Mit wenigen Schritten erreicht man einen Supermarkt, ein Döner-Restaurant und einen Bäcker. Frisches Gemüse kann man zu bestimmten Zeiten an einem Stand auf der gegenüberliegenden Seite der Berliner Straße erwerben. Eine öffentliche Toilette gibt es in der Anlage leider nicht.

Wie kommt man hin? Für zwei Stunden stehen kostenlose Parkplätze in der Furtwänglerstraße zur Verfügung. Mit den Straßenbahnlinien 21 und 24 erreicht man den Platz an der Haltestelle Heiligenbergschule.

Wie ist es aus Sicht der Eltern? Der Platz ist recht weitläufig und bietet für alle Altersklassen etwas anderes. Da nur der Kleinkinderbereich eingezäunt ist, sollte man Acht geben, da hinter dem Platz gleich die stark befahrene Berliner Straße liegt. Die Sitzplätze beim Spielplatz sind leider sehr begrenzt, aber in der Anlage gibt es beim Teich mehrere Bänke. Schatten gibt es leider kaum. Der nahe Supermarkt und auch das Döner-Restaurant sind von Vorteil, da man sich auch mal schnell einen Kaffee holen kann.