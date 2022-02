Laternenpfosten bringen derzeit Farbe in die Stadt – wie hier vor St. Bonifatius. ⋌F: jul

Heidelberg. (jul) Bei diesem Wetter sorgen zumindest die Laternenmasten in der Stadt für etwas Farbe – wenn auch nur vereinzelt. "Warum sind manche Laternen grün, diejenigen an der nächsten Straßenecke aber nicht mehr?", fragt eine RNZ-Leserin aus der Blumenstraße. Sie hat die grünen Laternenmasten in der Kleinschmidtstraße entdeckt.

Rund 30 Leuchten in der ganzen Stadt würden derzeit überholt, erklären die Stadtwerke auf Anfrage. Die Laternen erhielten neben LED-Leuchten auch einen neuen Anstrich. Bei dem Grün handele es sich aber lediglich um die Grundierung. Witterungsbedingt habe man die Laternen vor Winterbeginn nicht mehr streichen können.

Die nächste Schicht Farbe gibt es also im Frühling – wenn es wieder trockener ist und die Temperaturen über zehn Grad liegen. Dann werden die Masten schwarz. Ein kleiner Trost also: Noch während des ganzen Winters bleibt es bei dem frischen Grün.