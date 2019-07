Von Micha Hörnle

Heidelberg. Professor Andreas Piekenbrock ist Inhaber des Lehrstuhls für Bürgerliches Recht und Insolvenzrecht am Juristischen Seminar der Universität Heidelberg. Ihn bat die RNZ um eine Einschätzung des Urteils des Landgerichts vom 6. Juni. An diesem Tag wurde die Klage der Stadt auf Wiederkauf der einstigen Ausflugsgaststätte Alter Kohlhof abgewiesen.

Wenn Sie den Grundbucheintrag lesen: Resultiert aus ihm die Verpflichtung der heutigen Eigentümerin des Kohlhofs, eine Gaststätte betreiben zu müssen?

Aus ihm resultiert eindeutig keine Verpflichtung, eine Gaststätte zu betreiben. Im Grundbuch ist zugunsten der Stadt Heidelberg eine "beschränkte persönliche Dienstbarkeit" eingetragen. Darunter versteht man im Wesentlichen das Recht, ein Grundstück, das einem nicht gehört, für bestimmte Dinge selbst zu benutzen oder dem Eigentümer bestimmte Nutzungen zu verbieten.

Hintergrund Der Grundbucheintrag > Dreh- und Angelpunkt des Streits um den Alten Kohlhof war die Frage, wie der Grundbucheintrag zu verstehen ist > Darin heißt es: "Beschränkte persönliche Dienstbarkeit mit dem Inhalt, dass das Grundstück (...) allenfalls zum Betrieb einer Gaststätte mit Hotelbetrieb und Wirtewohnung unter dem Namen ,Alter Kohlhof'' sowie einem nebenberuflich geführten Weingut genutzt werden darf, auf die Dauer von 25 Jahren ab 12. Juni 1997, für die Stadt Heidelberg." > Nach Ansicht des Heidelberger Juristen Andreas Piekenbrock ist der Paragraf 3 des Kaufvertrages aber entscheidender. Dort heißt es: "Der Käufer verpflichtet sich zum Betrieb der Gaststätte mit Hotelbetrieb unter dem Namen ,Alter Kohlhof'. Zur Sicherung dieser Verpflichtung bewilligt der Käufer und beantragt die Stadt Heidelberg die Einrichtung einer beschränkt persönlichen Dienstbarkeit zugunsten der Stadt Heidelberg auf die Dauer von 25 Jahren."

Dieser Grundbucheintrag kann die jetzige Eigentümerin nicht zu einer Handlung verpflichten, hier also zum Betrieb einer Gaststätte. Aus der Dienstbarkeit folgt nur, dass sie das Grundstück nicht anders nutzen darf als zum Betrieb einer Gaststätte, etwa indem sie Ferienwohnungen vermietet. Dann könnte die Stadt auf Unterlassung der Vermietung klagen. Aus der Dienstbarkeit steht der Stadt auch kein Recht auf Wiederkauf zu, das sie im Prozess beim Landgericht geltend gemacht hat.

Heißt das, dass die Dienstbarkeit für das Urteil des Landgerichts gar nicht so entscheidend ist?

Soweit es um die Klage der Stadt geht, schon. Entscheidend ist hier vielmehr, dass die Stadt mit den Käufern 1997 im Kaufvertrag die Pflicht zum Betrieb einer Gaststätte mit Hotel vereinbart hatte. Für den Fall, dass die Gaststätte nicht betrieben wird, hatte sich die Stadt das Recht zum Wiederkauf vorbehalten. Das ist der entscheidende Hebel für die Klage.

Und was haben diese Pflichten mit der jetzigen Eigentümerin zu tun?

Als sie das Grundstück 2015 gekauft hat, hat sie Pflichten ihres Voreigentümers gegenüber der Stadt mit deren Zustimmung übernommen. Die Stadt ging also davon aus, dass auch die jetzige Eigentümerin eine Gaststätte betreiben muss und andernfalls ein Wiederkaufsrecht besteht. Das Landgericht geht allerdings davon aus, dass die neue Eigentümerin diese Pflichten nicht übernommen hat, weil der Vertrag ungenau formuliert gewesen sei. Schon deshalb hat das Gericht die Klage der Stadt abgewiesen.

Höchstrichterliche Entscheidungen der letzten Zeit, so das Gericht, zwingen die Kommunen zur Verhältnismäßigkeit im Umgang mit Privatpersonen. Zählt dazu auch eine Verpflichtung, in einem von der Stadt verkauften Gebäude eine Gaststätte betreiben zu müssen?

Dass die öffentliche Hand, also insbesondere Bund, Länder und Gemeinden, auch bei Grundstücksgeschäften nicht so frei handeln können wie Privatleute, ist seit Langem klar; das hat der Bundesgerichtshof schon 1985 entschieden. Daher ist auch die Vereinbarung, nach der der Käufer auf einem von der Stadt verkauften Grundstück eine Gaststätte betreiben muss, am sogenannten Übermaßverbot zu messen. Allerdings ist noch nicht ausbuchstabiert, was das im Einzelfall bedeutet; hier fehlen uns noch die klaren Maßstäbe. In der Regel geht es dabei nur um die Frage, wie lange mögliche Pflichten bestehen dürfen.

Und was bedeutet das für den Alten Kohlhof? Darf eine Gemeinde oder Stadt dem Käufer gar nicht vorschreiben, dass ein Gebäude gastronomisch genutzt werden muss?

So sieht es jedenfalls das Landgericht. Es stört sich nicht nur an der Dauer dieser Pflicht, die im Vertrag von 1997 in der Tat nicht befristet war, sondern am Zweck selbst, weil es nicht Aufgabe der Stadt sei, für einen gastronomischen Betrieb am Königstuhl zu sorgen.

Halten Sie das Urteil des Landgerichts für angemessen? Und wie beurteilen Sie die Chancen der Stadt in der Berufung?

Das Urteil beruht auf mehreren Argumenten. Soweit es um das Wiederkaufsrecht der Stadt geht, hat das Gericht, wie gesagt, schon die Übernahme der Pflichten durch die jetzige Eigentümerin verneint. Das ist keine Rechts-, sondern eine sogenannte Tatfrage, die von außen immer schwer zu beurteilen ist. Allerdings erscheint diese Begründung doch etwas überraschend, wenn man den Kaufvertrag von 2015 liest. Hier kann das Oberlandesgericht Karlsruhe in der Berufungsinstanz auch zu anderen tatsächlichen Feststellungen kommen, also dass die jetzige Eigentümerin die Betriebspflicht und das Wiederkaufsrecht der Stadt doch übernommen hat. Das dürfte der Vorstellung aller Beteiligter 2015 entsprochen haben. Ansonsten hätte die Stadt weiterhin vom ersten Käufer den Betrieb einer Gaststätte verlangen und gegebenenfalls ihm gegenüber das Wiederkaufsrecht ausüben können.

Und wenn die jetzige Eigentümerin diese Pflichten doch übernommen hat?

Dann käme es entscheidend auf das zweite Argument an, dass es nicht Aufgabe der Stadt ist, für einen gastronomischen Betrieb zu sorgen, und dass die Vereinbarung der Betriebspflicht daher von Anfang an nichtig war. Eine derartige Aussage ist in der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs bisher nicht zu finden. Insoweit betritt das Landgericht Neuland. Auch die Gemeindeordnung in Baden-Württemberg enthält dazu keine klare Regelung.

Allerdings muss den Gemeinden nach dem Grundgesetz das Recht gewährt werden, "alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung zu regeln". Dazu kann durchaus auch der Betrieb einer Gaststätte in einem Naherholungsgebiet gehören, das dadurch an Attraktivität gewinnt. Da uns hier, wie gesagt, klare Maßstäbe fehlen, ist der Fall auch für die Wissenschaft interessant und könnte sogar den Bundesgerichtshof beschäftigen. Für die Beteiligten - Gemeinden, Käufer oder Notare - wäre das durchaus wünschenswert.

Wenn die Betriebspflicht nichtig ist, wäre dann auch der Kaufvertrag von 1997 nichtig?

Diese Frage stellt sich schon. Wenn die Betriebspflicht damals für die Stadt wichtig war und auch bei der Kaufpreisfindung eine wesentliche Rolle gespielt hat, liegt die Gesamtnichtigkeit dieses Vertrags nahe. Denkbar ist aber auch, dass die Betriebspflicht nur zeitlich beschränkt akzeptiert wird, etwa für die Zeit der Dienstbarkeit, die 25 Jahre gelten sollte.

Dann bliebe der Kaufvertrag von 1997 im Übrigen wirksam. Als die Stadt ihr Wiederkaufsrecht Anfang 2017 ausgeübt hat, waren aber noch keine 20 Jahre vergangen. Das war daher noch rechtzeitig. Als drittes Argument hält das Landgericht die Ausübung des Wiederkaufsrechts für treuwidrig, weil während des Prozesses ein Restaurant eröffnet worden ist. Diese Begründung erscheint mir aber doch eher fernliegend.