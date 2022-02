Von Steffen Blatt

Heidelberg. Dr. Lizeth Sloot bringt alte Menschen aus dem Gleichgewicht – zu Forschungszwecken. Die Niederländerin leitet seit 2019 die Junior-Forschungsgruppe Computional Biomechanics und das Labor des Heidelberg Center for Motion Research am Zentrum für Technische Informatik der Universität Heidelberg. Sie will verstehen, was genau passiert, wenn Senioren stolpern und wie sie diese Störungen im Bewegungsablauf ausgleichen. Ziel ist, Stürze durch maßgeschneidertes Training zu verhindern. Dafür stellt Sloot ihre Probanden auf ein spezielles Laufband. Mit ihrem Forschungsprojekt wurde die 34-Jährige jetzt in das Eliteprogramm für Postdoktoranden der Baden-Württemberg Stiftung aufgenommen, das Forschende auf ihrem Weg zur Professur unterstützt – finanziell und durch die Vernetzung mit anderen Wissenschaftlern. Mit der RNZ sprach sie über das Stolpern, ihr Projekt und die Durchführung.

Womit beschäftigen Sie sich in Ihrer Forschung in der Biomechanik?

Ich untersuche Veränderungen in den Abläufen bei alltäglichen Bewegungen. Es gibt viele Studien über das Gehen. Bewegungen wie Aufstehen und Hinsetzen, Drehen oder Bücken, um etwas aufzuheben, sind ebenfalls oft mit Stürzen verbunden, aber biomechanisch zu wenig untersucht. Ich möchte verstehen, wie sich Beeinträchtigungen einer Person in diesen alltäglichen Bewegungen niederschlagen. Auch wissen wir noch nicht, ob etwa die Fallrichtung mit Einschränkungen im Gleichgewicht zusammenhängt.

Dr. Lizeth Sloot.Foto: pr

Bei Ihrem neuen Projekt geht es um ältere Menschen.

Mehr als ein Drittel der Über-60-Jährigen und mehr als die Hälfte der Über-80-Jährigen stürzen einmal pro Jahr. Die daraus resultierenden Gesundheitskosten sind enorm, sie machen etwa 1,5 Prozent der gesamten Kosten in Europa aus. Prinzipiell könnten viele dieser Stürze durch spezielles Training verhindert werden, mit dem die Patienten üben können, wie sie in verschiedenen Situationen ihr Gleichgewicht wiederherstellen können.

Sturzprophylaxe für Senioren ist aber nichts Neues.

Das stimmt. Aber die bisherigen Programme beinhalten eher allgemeine Übungen. Wenn wir noch genauer wissen, wie eine Person eine Gleichgewichtsstörung ausgleicht und ob etwa die Richtung des Stolperns oder der Ausgleichsbewegung einen Unterschied machen, dann können wir das Training zielgerichteter aufbauen. Wir wollen darum in unserem Projekt zunächst den umfangreichsten, detailliertesten offen zugänglichen Datensatz zur Gleichgewichtswiederherstellung in der Zielgruppe von gebrechlichen älteren Erwachsenen aufzeichnen.

Wie machen Sie das?

Wir wollen ab diesem Sommer Ganzkörpermessungen bei 150 älteren Erwachsenen mit unterschiedlichen Graden der Gebrechlichkeit durchführen. Dabei bringen wir die Teilnehmer an die Grenzen ihres Gleichgewichts. Wir benutzen dazu ein sogenanntes Pertubationslaufband. Es kann durch plötzliche Verlangsamung oder Beschleunigung Ausrutschen und Stolpern simulieren und sich auch seitwärts bewegen. Damit können wir die Patientinnen und Patienten aus dem Gleichgewicht bringen und dabei aufzeichnen, wie sie solche Störungen ausgleichen. So können wir messen, wie Menschen in für sie heiklen Situation reagieren. Das ist wichtig, denn viele Aufzeichnungen werden heute gemacht, während die Probanden eher komfortabel gehen. Das ist in unserer Studie anders, dafür sichern wir die Personen mit Haltegurten. Außerdem zeichnen wir die Bewegungen von 20 gesunden Erwachsenen auf, damit wir Referenzdaten haben.

Wie funktioniert die Erfassung der Daten?

Einerseits würden wir gern so viele Daten wie möglich aufzeichnen. Andererseits können wir die alten Menschen vor der Messung nicht stundenlang mit Sensoren und Markern ausstatten. Darum verwenden wir Bandagen mit Sensoren, die sehr schnell an Armen, Beinen, Rumpf und Kopf angebracht werden können und die registrieren, wie sich die Körperteile im Raum bewegen. Zudem sind wir mit den Bandagen auch mobil und können etwa zu den Patienten ins Krankenhaus kommen, wenn dort ein Pertubationslaufband zur Verfügung steht.

Wie geht es dann weiter?

Im zweiten Schritt wollen wir ermitteln, inwieweit die individuellen Gleichgewichtsdefizite mit einem maßgeschneiderten Training auf dem Pertubationslaufband verbessert werden können. Dazu planen wir eine Pilotstudie mit 20 älteren Erwachsenen. Dieses ganzheitliche Bild wird die Entwicklung von Untersuchungsinstrumenten vorantreiben, damit man heute diejenigen identifizieren und trainieren kann, die morgen sturzgefährdet sind.

Woher bekommen Sie die Probanden für die Studie?

Wir arbeiten mit der geriatrischen Abteilung des Bethanien-Krankenhauses zusammen. Dort gibt es ein Pertubationslaufband, sodass wir die Messungen vor Ort machen können. Wir möchten Probanden unter den stationären Patienten rekrutieren, aber auch unter den ambulanten, die etwa für Rehabilitationskurse ins Bethanien kommen. Unser Ziel ist eine möglichst große Bandbreite sowohl beim Alter als auch bei der Art der Störungen in unserer Gruppe zu erreichen. Wer also Interesse hat, kann sich gerne melden.

Warum stolpert man im Alter eigentlich häufiger?

Damit wir das Gleichgewicht halten können, arbeiten verschiedene Sinnesorgane zusammen. Wir fühlen mit den Füßen und sehen mit den Augen, ob wir stabil stehen. Unser Drehsinnorgan im Innenohr sagt uns, wie wir gerade im Raum verortet sind. Die Signale aus diesen Quellen werden im Gehirn verarbeitet. Mit zunehmendem Alter können verschiedene Dinge passieren: Die Informationen werden weniger präzise, etwa, weil man schlechter sieht. Und das Gehirn braucht länger für die Verarbeitung, weiß also ein wenig später, dass wir nicht mehr im Gleichgewicht sind. Dann müsste man zum Beispiel einen größeren Schritt machen, um das auszugleichen. Wenn dann aber – ebenfalls altersbedingt – die Muskelstärke und deren Reaktionszeit abgenommen hat, stolpern oder stürzen wir. Die Ursachen sind also komplex, und wir hoffen, dass wir mit unseren Daten besser verstehen können, welche eine größere Rolle in verschiedenen Sturzszenarien spielen.

Info: Informationen – auch zur Teilnahme – gibt es in Kürze hier.