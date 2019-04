Von Arndt Krödel

Heidelberg. Ein Frühlingstag, wie er im Buche steht. Nur der Wind ist etwas zu kühl. Im Streiklokal, dem "Ristorante Milano" im Schatten des blauen SRH-Science Towers in Wieblingen, haben sich an diesem Morgen etwa 300 Beschäftigte aus dem Kurpfalzkrankenhaus Heidelberg und aus anderen SRH-Kliniken in Baden-Württemberg versammelt. Aus Oberndorf am Neckar ist extra eine Delegation in drei Stunden Fahrtzeit angereist, andere kommen aus Karlsbad-Langensteinbach und Bad Wimpfen.

Nach drei Verhandlungsrunden für einen neuen SRH-Kliniken-Tarifvertrag hat die Verdi-Tarifkommission alle Beschäftigten zu einem Warnstreik aufgerufen. "Ich erwarte, dass die 300 Streikenden heute hier selbstbewusst, lautstark und auch sachlich ihre Forderungen vorbringen, dass die Arbeitgeber das ernst nehmen und alle Anstrengungen machen, die Lücke zum Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst deutlich reduzieren, wenn nicht schließen", sagt Monika Neuner von der Verdi-Streikleitung im Gespräch mit der RNZ. Denn: Die Entgelte und Ausbildungsentgelte bei den SRH-Kliniken liegen deutlich unter denen im öffentlichen Dienst. Das gilt vor allem für die Pflege, aber auch für die Therapeuten oder die Reinigungskräfte.

"Da muss wesentlich mehr kommen als das, was bisher angeboten ist", stößt Verdi-Verhandlungsführer Sven Bergelin ins gleiche Horn. Sollte es bei der gestrigen vierten Verhandlungsrunde zu keinem tragfähigen Kompromiss kommen, wird es weitere Streiktage geben, von denen übrigens die Gerinnungsambulanz und die ärztlich Beschäftigten ausgenommen sind. Eine in der SRH-Klinik Karlsbad-Langensteinbach Beschäftigte - sie arbeitet im Therapiebereich von Querschnittsgelähmten und Schädel-Hirn-Verletzten - drückt ihre Erwartungshaltung an diesem Tag so aus: "Die Arbeitgeber sollten ins Nachdenken kommen, dass wir mehr wert sind, als wir aktuell entlohnt werden. Wir machen harte Arbeit." Und sie fügt noch hinzu: "Pflege ist kein Ehrenamt."

Vorbei am Science Tower bewegt sich der lautstarke Demonstrationszug zur Kundgebung vor der Hauptverwaltung der SRH-Holding. Jetzt kommen Beschäftigte aus verschiedenen Arbeitsbereichen und Kliniken zu Wort. "Wir fühlen uns im Vergleich zum öffentlichen Dienst oft als Beschäftigte zweiter Klasse", sagt etwa Marion Esser aus Langensteinbach. Arne Gailing aus Heilbronn spricht von "unverschämten Gewinnen bei der SRH". Vielfach wird die mangelnde Wertschätzung durch die Arbeitgeber angesprochen. Jürgen, der in der Intensivpflege beschäftigt ist, kritisiert: "Wir arbeiten für das gleiche Geld wie vor 20 Jahren."

Deshalb fordert Verdi-Verhandlungsführer Sven Bergelin 5,8 Prozent mehr Entgelt, mindestens aber 150 Euro mehr im Monat, dazu eine Verkürzung der Wochenarbeitszeit auf 38,5 Stunden in den SRH-Kliniken in Thüringen sowie eine Anhebung der Ausbildungsentgelte. Ein Vertreter der Arbeitgeber, SRH-Pressesprecher Nils Birschmann, nimmt mutig das Angebot der Veranstalter an, seine Position vor den Streikenden zu erläutern. "Wir respektieren Ihren Protest", sagt er. Seine Bitte, sich noch an der laufenden Mitarbeiterbefragung zu beteiligen, geht im Trillerpfeifenkonzert unter. "Wir gehen mit einem deutlich verbesserten Angebot in die Verhandlungen", kündigt Birschmann an. Am Nachmittag dann eine Verhandlungspause, in der Monika Neuner vom Zwischenstand berichtet: "Es bewegt sich was. Die Arbeitgeber machen Angebote zu Punkten, die sie vorher kategorisch abgelehnt hatten."