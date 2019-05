Heidelberg. (kaz) Kein Badewetter in Sicht, doch die Flagge ist gehisst. An der Wachstation auf dem Neckarvorland startete die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) in die Saison. Zwei neue Fahrzeuge stehen dafür zur Verfügung. "Hackteufel" heißt das Hochwasser- und Rettungsboot, das über Rollen am Boden und Bugklappen verfügt. Allradantrieb hat der "Ford Ranger", der als Bootsgruppenfahrzeug dient.

Zur offiziellen Saisoneröffnung waren die Fahrzeuge mit Blumen geschmückt. Das Boot liegt inzwischen einsatzbereit im Oberwasser der Schleuse am Schlierbacher Hafen - und wird im Idealfall nicht gebraucht.

Wie es hieß, waren die Anschaffungen, für die nur 10.000 Euro Eigenkapital aufgebracht werden mussten, durch Stiftungsgelder und viel Eigenarbeit möglich. Als großzügigen Spender, der für die Betriebskosten des neuen Bootsgruppenfahrzeugs aufkommt, nannte der DLRG-Vorsitzende Alexander Walter den Unternehmer Sahin Karaaslan.

Im letzten Jahr war die Rettungswache an 40 Tagen geöffnet, was 3000 Wachstunden und bezogen auf die Einsatzkräfte insgesamt sogar 11.000 Stunden ehrenamtlichen Arbeitsstunden entspricht. In dieser Zeit kam es laut Walter 114 Mal zu Erste-Hilfe-Leistungen, das sind 33 mehr als im Jahr 2017.

Wegen der Walpurgisnacht und der Abschlussfeiern der Schulen hätten die Lebensretter auch 2019 schon über 360 Wachstunden hinter sich. Dies geschah jeweils in Kooperation mit der Polizei, dem Roten Kreuz sowie städtischen Ämtern. Ein großes Lob spendete er den Heidelberger Diensten, die nach den Feiern auf dem Neckarvorland dieses wieder in ein "Erholungsgebiet" verwandelten.

Zum Thema Sicherheitsgefühl der Heidelberger meinte Walter: "Sie hat sich 2018 dank starker Polizeipräsenz wesentlich verbessert." Auch die DLRGler liefen häufiger Streife und zeigten sich verstärkt auf dem Wasser. Die Beschwerden aus der Bevölkerung seien seither jedenfalls fast auf Null zurückgegangen. Auch die gute Beleuchtung und der Rückschnitt von Büschen hätten sich positiv ausgewirkt.

Schlossbeleuchtungen, Regatten, Aktionen wie "Rudern gegen den Krebs" sind Veranstaltungen, die die DLRG jedes Jahr auf dem Plan hat. Dennoch erging an die Stadt die Bitte, nicht zu viele Veranstaltungen zu genehmigen. Bürgermeister Wolfgang Erichson nahm dies aufmerksam zur Kenntnis, ehe er selbst das Wort ergriff, um der DLRG für ihren ehrenamtlichen Einsatz zu danken.

Angesichts der vielen jungen Gesichter in der Runde sei ihm um den Nachwuchs nicht bange, sagte er. Und das sind die Drei, die letztes Jahr die meisten Wachstunden leisteten: Alexander Walter (275), Jennifer Brenner (260) und Lars Köppel (231).