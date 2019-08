Von Anica Edinger

Heidelberg/Boxberg. Sie haben lange darauf gewartet. Ein "Heidel" ganz bestimmt. Jedenfalls hieß es schon in der RNZ vom 17. Dezember 2014: "Die Waldparkschule braucht dringend eine neue Mensa." Jetzt nehmen die Bauarbeiten an der Gemeinschaftsschule auf dem Boxberg Fahrt auf. Zum Schulstart 2020 könnte es dann endlich so weit sein - und die Schüler der Waldparkschule täglich ein warmes Mittagessen bekommen.

Hintergrund Die Waldparkschule auf dem Boxberg wurde im Jahr 1967 eingeweiht - und war in den folgenden Jahren stets die kleinste der Heidelberger Hauptschulen, die immer mehr Schüler verloren und nach und nach geschlossen wurden. Als es 2012 darum ging, welche Standorte sich zu Gemeinschaftsschulen weiterentwickeln dürfen, schlug die Stadt Kirchheim und Pfaffengrund vor. Die [+] Lesen Sie mehr Die Waldparkschule auf dem Boxberg wurde im Jahr 1967 eingeweiht - und war in den folgenden Jahren stets die kleinste der Heidelberger Hauptschulen, die immer mehr Schüler verloren und nach und nach geschlossen wurden. Als es 2012 darum ging, welche Standorte sich zu Gemeinschaftsschulen weiterentwickeln dürfen, schlug die Stadt Kirchheim und Pfaffengrund vor. Die Werkrealschule auf dem Berg sollte auslaufen und nur noch Grundschule sein. Die Gemeinderäte stimmten jedoch für Gemeinschaftsschulen in Kirchheim und auf dem Boxberg . Das war der Beginn einer Erfolgsgeschichte für die Waldparkschule, die im Sommer 2013 zur Gemeinschaftsschule wurde. Besuchten 2012 nur 194 Kinder die Schule, sind es aktuell rund 300 in der Gemeinschaftsschule, die auf Gymnasial-, Realschul- und Hauptschulniveau unterrichtet werden sowie weitere rund 150 im Primarbereich. Mit jährlich zwei neuen Klassen im Sekundarbereich stieg in den letzten Jahren auch die Nachfrage nach dem Mittagessen. Gegessen wird aktuell noch in mehreren Schichten in drei Klassenzimmern. (ani)

Der Rohbau jedenfalls ist seit einigen Tagen fertig. In den kommenden zwei Wochen geht es an die Abdichtung des Dachs, an die Fassade und schließlich an den Innenausbau. Jetzt machte sich Baubürgermeister Jürgen Odszuck selbst ein Bild von der Baustelle - und: "Ich bin außerordentlich zufrieden", so der Erste Bürgermeister.

Vorausahnend, dass diese Frage wohl kommen würde, erklärte er zudem direkt: "Das ist eines der Bauvorhaben, das mich seit meinem ersten Tag in Heidelberg beschäftigt hat." Also seit Juli 2016. Das habe unter anderem an den vielen Voruntersuchungen gelegen, die zum Bau der Mensa nötig gewesen seien. Denn "wir mussten wahnsinnig viele Varianten prüfen", so Odszuck.

Im Gespräch sei etwa auch gewesen, ob die Mensa in die Aula des Gebäudes am Boxberger Waldrand kommt, ob ein Anbau am südlichen Teil der Schule gemacht wird - oder eben ein ganz eigener Bau. Für Letzteres hat man sich schließlich entschlossen. Und Odszuck findet: "Durch den eigenen Bau bekommt das Mittagessen eine ganz besondere Bedeutung." Und dafür habe sich die Verzögerung doch gelohnt.

150 Kinder werden in der neuen Mensa Platz haben. Insgesamt steht eine Grundfläche von 457 Quadratmetern zur Verfügung. Dort wird es neben dem Speiseraum auch Toiletten geben, mobile Garderoben, einen Bereich zum Anrichten des Essens und natürlich auch zum Ausgeben. Beliefert wird die neue Mensa der Waldparkschule von "Apetito", gekocht wird von dem Caterer an der Internationalen Gesamtschule in Rohrbach. Auf dem Boxberg wird das Essen dann nur noch fertig gegart beziehungsweise gegebenenfalls kühl gehalten - und kommt dann auf den Tisch.

Zum Schuljahr 2020/21 soll hier gegessen werden. Über die neue Schulmensa freuen sich auch (v.l.) Thomas Kühner, Harald Schwarzer und Jürgen Odszuck. Foto: Alex

Ansonsten wurde beim Mensa-Bau nicht nur Wert auf Barrierefreiheit gelegt, sondern auch auf Nachhaltigkeit. So ist die neue Mensa eine Passivhauskonstruktion, das Dach wird begrünt und bekommt zudem eine Photovoltaikanlage. Als Baustoff wurde Recyclingbeton verwendet - "und zwar sehr viel", wie Thomas Kühner vom städtischen Hochbauamt beim Vor-Ort-Termin zugeben musste. Insbesondere beim Dach.

"Das hat auch einen besonderen Grund", wie Odszuck ergänzte. Schließlich musste man ein stabiles Gebäude bauen, weil die Mensa direkt gegenüber dem Wald liegt - und deshalb sturm- und orkansicher sein muss. "Jetzt können alle Bäume auf einmal umfallen - und würden bei der Mensa keinen Schaden anrichten", scherzte der Erste Bürgermeister Odszuck.

Für den Architekten Harald Schwarz vom Heidelberger Büro "Schwarz Architektur" - das unter anderem das Füllfederhaltermuseum in Handschuhsheim entworfen hat - ist das Highlight seines Entwurfs aber ein ganz anderer: "Die verglaste Fensterfront, durch die man in den Wald schauen kann", erklärte er. Die Verbundenheit zur Natur solle sich schließlich auch im Inneren widerspiegeln - und deshalb möglichst mit Naturmaterialien gearbeitet werden, auch bei der Einrichtung.

Rund 2,5 Millionen Euro lässt sich die Stadt die neue Mensa kosten. Und das lohnt sich - denn für die Waldparkschule wird sie noch viel mehr als nur Mensa sein. "Sie ist auch als Versammlungsstätte genehmigt", erklärt Kühner. So wird es etwa auch eine Grundausstattung an Medien in der Mensa geben - "für schulische Veranstaltungen aller Art", sagt Kühner. Und Odszuck freut sich: "Dann wird sie auch länger als zwei Stunden am Tag fürs Essen genutzt."