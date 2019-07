Von Timo Teufert

Heidelberg. Am heutigen Sonntag ist es soweit: Der Bürgerentscheid zur Verlegung des Betriebshofes steht an, die Wahllokale öffnen ab 8 Uhr ihre Pforten. Wir haben hier nochmals die wichtigsten Fragen zu den beiden Standorten in Bergheim zusammengefasst.

Wie groß sind die Standorte Großer Ochsenkopf und Bergheimer Straße im Vergleich und was würde der Bau jeweils kosten? Der Bau am Großen Ochsenkopf - auf dem 370 Meter langen und 90 Meter breiten Grundstück - würde nach Berechnungen von Stadt und RNV insgesamt 87,2 Millionen Euro kosten, davon entfallen allein 20 Millionen Euro auf das begehbare Dach. Der Betriebshof bietet Platz für 46 Bahnen und 36 Busse. Das Dach des Bahndepots wird 15.750 Quadratmeter groß, begrünt und begehbar, das 8750 Quadratmeter große Dach des Busdepots wird begrünt, aber nicht begehbar sein. Am Altstadtort würde der Neubau - nach Plänen von 2014 - 87,7 Millionen Euro kosten. In den Planungen dort war Platz für 41 Bahnen und 37 Busse auf dem 160 Meter langen und 150 Meter breiten Grundstück. Von der 24.000 Quadratmeter großen Dachfläche sollten 11.500 Quadratmeter begrünt werden, 9500 Quadratmeter sollten begehbar sein.

Hintergrund Hintergrund Beim Bürgerentscheid am Sonntag, 21. Juli, können 110.988 Heidelberger - alle über 16 Jahren - mit entscheiden, ob der Betriebshof der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) auf den Großen Ochsenkopf verlagert wird oder nicht. Die Frage auf den Stimmzetteln lautet: "Sind Sie dafür, dass die Grünfläche Großer Ochsenkopf erhalten bleibt und dort kein Betriebshof [+] Lesen Sie mehr Hintergrund Beim Bürgerentscheid am Sonntag, 21. Juli, können 110.988 Heidelberger - alle über 16 Jahren - mit entscheiden, ob der Betriebshof der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) auf den Großen Ochsenkopf verlagert wird oder nicht. Die Frage auf den Stimmzetteln lautet: "Sind Sie dafür, dass die Grünfläche Großer Ochsenkopf erhalten bleibt und dort kein Betriebshof gebaut wird?" Das heißt: Wer mit "Ja" stimmt, ist für den Erhalt der Ochsenkopfwiese und gegen die Verlagerung des Betriebshofs. Wer sein Kreuz bei "Nein" macht, ist für die Verlagerung des Nahverkehrsdepots auf den Ochsenkopf. Entscheidend ist nicht nur, welche Antwort die Mehrheit der gültigen Stimmen bekommt: Zudem müssen mindestens 20 Prozent der Stimmberechtigten - also 22.198 Heidelberger - die siegreiche Antwort angekreuzt haben. Erreicht keine der Antworten dieses "Abstimmungsquorum", liegt die Entscheidung wieder beim Gemeinderat. Erreicht (mindestens) eine der beiden Antworten das Quorum, sieht es so aus: Gewinnt das "Ja"-Lager, wird der Betriebshof nicht auf den Ochsenkopf verlagert. Gewinnt das "Nein"-Lager, wird der ursprüngliche Gemeinderatsbeschluss zur Verlagerung umgesetzt und das Vorhaben durchläuft ein Planfeststellungsverfahren. Wird dieses positiv beschieden, könnte 2023 mit dem Bau am Ochsenkopf begonnen werden. Mit einer Inbetriebnahme des 87,2-Millionen-Euro-Projekts (bei 23 Millionen Fördermitteln) rechnet die RNV 2025. tt

[-] Weniger anzeigen

Kommt ein Neubau am Altstandort in Frage? Bis Herbst 2016, als der Standort am Großen Ochsenkopf präsentiert wurde, galt das Areal an der Bergheimer Straße als bevorzugter Standort, weil es zentral im Netz liegt. Das hat sich geändert. RNV und Stadt sagen heute: Die Fläche sei für moderne Verkehrsmittel nicht geeignet und die für 2030 prognostizierte Fahrzeugflotte könne am Altstandort nicht untergebracht werden - auch nicht nach einem Neubau. Denn die Fläche ist hier fast 50 Prozent geringer als am Großen Ochsenkopf. Bei einem Verbleib in Bergheim müsste das Gelände der ehemaligen Feuerwache mit einbezogen werden. Das Gebäude wird aber aktuell - und vorerst bis 2023 - durch das Kreativwirtschaftszentrum "Dezernat 16" genutzt.

Sollte es zu einer Verlagerung des Betriebshofes kommen, wie günstig für Mieter wird dann der Wohnraum auf dem Areal? Der Gemeinderatsbeschluss ist eindeutig: Er sagt klar, dass zu 100 Prozent "bezahlbare Mietwohnungen" im Bestand der städtischen Gesellschaft für Grund- und Hausbesitz (GGH) entstehen sollen - und keine einzige Eigentumswohnung. Und der Gemeinderat hat auch das Berechnungsprinzip für die Vermietung definiert: die Subjektförderung des Konzepts für das Hospital-Gelände in Rohrbach. Das heißt, die Mieter zahlen maximal 30 Prozent ihres verfügbaren Einkommens für die Bruttowarmmiete. In diesen Genuss kommen ausschließlich Haushalte mit niedrigem und mittlerem Einkommen - also solche, die maximal 30 Prozent über den Einkommensgrenzen des Landeswohnraumförderprogramms liegen.

Wenn in Bergheim 140 Wohnungen zu 100 Prozent nach dem Hospital-Prinzip entstehen sollen - hat der Gemeinderat dafür auch schon die Subventionen eingeplant? Im Gemeinderatsbeschluss sind die jährlichen Zuschüsse an die GGH schon vorgesehen: Es handelt sich um 320.000 Euro pro Jahr. Im Haushalt stehen diese Mittel aber noch nicht, weil sie im aktuellen Doppelhaushalt 2019/2020 nicht fällig werden.

Wie sieht - bei Sieg des "Nein" - der Zeitrahmen für die neue Wohnbebauung des bisherigen Betriebshof-Areals aus? Der neue Betriebshof muss fertiggestellt und in Betrieb genommen werden, bevor der alte Betriebshof aufgegeben werden kann. Nach den aktuellen Planungen für eine Verlagerung auf den Großen Ochsenkopf ist damit im Jahr 2025 zu rechnen. Frühestens dann kann an der Bergheimer Straße gebaut werden.

Wann kann - bei Sieg des "Nein" - der Neubau des Betriebshofes am Ochsenkopf angefangen werden? Der Zeitplan sieht laut Baubürgermeister Jürgen Odszuck vor, dass man - sofern der Bürgerentscheid eine Mehrheit für die Verlagerung bringt - sofort mit den Ausführungsgenehmigungen beginnen will. Dafür rechnet Odszuck ungefähr ein Jahr. Angestoßen werden muss auch das Planfeststellungsverfahren, das 2023 abgeschlossen sein könnte. Nach zweijähriger Bauzeit könnte der Betriebshof dann 2025 in Betrieb gehen.

Gibt es eine Berechnung für die Leerkilometer, die anfallen würden, falls der Betriebshof in den Heidelberger Süden verlegt würde? In seinem Beschluss zum Landwirtschaftspark hat der Gemeinderat ausgeschlossen, dass auf dem Airfield der RNV-Betriebshof entstehen kann. Vor diesem Beschluss wurde allerdings eine Machbarkeitsstudie für das Airfield beauftragt, die von mehr als 150.000 Leerkilometern pro Jahr (Kosten dafür: rund 760.000 Euro jährlich) ausgeht und die man jetzt auch für die von den Grünen ins Spiel gebrachte Alternative am Recyclinghof - der nahe am Airfield liegt - anwenden kann. Diese Zahlen gelten aber nur unter der Voraussetzung, dass eine Trasse in Richtung Patrick Henry Village (PHV) bereits gebaut ist. "Ohne diese stadtbahntechnische Anbindung des PHV liegt der Betriebshof nicht zentral im Netz, was zu einem unwirtschaftlichen Betrieb führen würde", heißt es dazu in der Verwaltungsvorlage der Stadt. Dann wäre die Zahl der Leerkilometer noch größer

Hintergrund Wie es bei einem "Ja" weitergeht Der Bürgerentscheid richtet sich gegen den Gemeinderatsbeschluss vom 20. Dezember 2018, bei dem die Verlagerung des Betriebshofes von der Bergheimer Straße an den Großen Ochsenkopf ebenso beschlossen wurde wie die zukünftige Nutzung des heutigen Betriebshof-Areals. Sollte [+] Lesen Sie mehr Wie es bei einem "Ja" weitergeht Der Bürgerentscheid richtet sich gegen den Gemeinderatsbeschluss vom 20. Dezember 2018, bei dem die Verlagerung des Betriebshofes von der Bergheimer Straße an den Großen Ochsenkopf ebenso beschlossen wurde wie die zukünftige Nutzung des heutigen Betriebshof-Areals. Sollte eine Mehrheit beim Bürgerentscheid am Sonntag mit "Ja"- also gegen die Verlagerung auf den Großen Ochsenkopf - stimmen und gleichzeitig das 20-Prozent-Quorum erfüllt sein (siehe Hintergrund links), verliert dieser Gemeinderatsbeschluss automatisch seine Gültigkeit. Dann müsste der Gemeinderat entscheiden, wie er das Verfahren zur Standortsuche für das Depot wieder aufnimmt. Die Mehrheitsverhältnisse im Gemeinderat - für den Verbleib am bisherigen Standort (von Oberbürgermeister Eckart Würzner favorisiert) oder für eine Alternative wie etwa den Recyclinghof an der Speyerer Straße (dafür werben die Grünen) - sind derzeit noch nicht abzusehen. Parallel würde die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH beginnen, die dringenden Instandhaltungsmaßnahmen für den Betriebshof am jetzigen Standort vorzubereiten. Gleichzeitig hat Würzner im RNZ-Interview für den "Ja-Fall" zugesichert, alle Planungsprozesse zu stoppen und dem Wunsch der Bürgerschaft zu entsprechen, die Gewerbefläche am Großen Ochsenkopf aus dem Flächennutzungsplan zu nehmen. (tt)

[-] Weniger anzeigen

Fallen auch am Großen Ochsenkopf und am heutigen Standort Leerkilometer an? Ja, auch dort fallen Leerkilometer an, denn die RNV berechnet die Leerkilometer ab der Ausfahrt aus dem Betriebshof bis zum Einsatz des Fahrzeuges an der ersten Haltestelle seiner jeweiligen Linie. Am heutigen Standort fallen deshalb 80.000 Leerkilometer an, bei einem Betriebshof am "Großen Ochsenkopf" geht die RNV von 126.000 Leerkilometern pro Jahr aus - also 24.000 Kilometer weniger als beim Recyclinghof. Darin ist ein möglicher zweiter Standort für Busse auf einem Grundstück am Wieblinger Weg im Gewerbegebiet Rittel bereits eingerechnet.

Muss der alte Standort auf jeden Fall ertüchtigt werden, auch wenn der Betriebshof an eine andere Stelle verlegt wird? Schon heute sind die Mängel am Altstandort so groß, dass die RNV kräftig investieren muss. Erst vor Kurzem wurde eine neue Brandmeldeanlage eingebaut, acht Millionen sind für weitere Ertüchtigungen bereits angekündigt. Wegen Problemen beim Arbeitsschutz und der Arbeitssicherheit arbeitet die RNV derzeit mit Ausnahmegenehmigungen.

Warum gilt der Betriebshof am Großen Ochsenkopf manchen als nicht zukunftsfähig? Bei der Planung des Betriebshofes sind 40 Prozent Kapazitätserweiterung vorgesehen. Damit sind laut RNV alle bisher geplanten Projekte - neue Linien ins Neuenheimer Feld und nach PHV/Schwetzingen sowie mögliche Angebotserweiterungen auf den bestehenden Linien - abgedeckt. Bis 2030 verspricht man sich damit eine Planungssicherheit. Sollte die Zahl der Busse steigen, müssten diese auf einem Grundstück am Wieblinger Weg im Gewerbegebiet Rittel abgestellt werden. Durch die fehlende Buswerkstatt werden zudem Fahrten zur Zentralwerkstatt in Mannheim nötig. Die Gegner einer Verlagerung auf den Großen Ochsenkopf wollen den Nahverkehr aber noch stärker ausbauen. Dann reichen die Kapazitäten nicht mehr aus und es müsste über weitere dezentrale Abstellmöglichkeiten für die Fahrzeuge nachgedacht werden.

Wie viele Tiere und Pflanzen gibt es am Großen Ochsenkopf? Das Bündnis hat zusammen mit Umweltverbänden auf der sogenannten Magerrasenwiesen rund 120 teilweise seltene Pflanzenarten entdeckt. Die Fläche sei auch wichtig für die Artenvielfalt, weil es durch die vielen Pflanzen zahlreiche Insektenarten gebe. So habe die Fläche stadtökologisch einen sehr hohen Wert. Insgesamt hat Bergheim laut Bündnis nur einen Grünflächenanteil von fünf Prozent.

Welche Auswirkungen hätten die Bebauung des Ochsenkopfs und die Baupläne für den jetzigen Betriebsstandort auf das Klima? Die RNV hatte die Hannoveraner Firma "Geo-Net Umweltconsulting" mit einer Untersuchung zu den Auswirkungen der aktuellen Baupläne beauftragt. Das Ergebnis: Bioklimatisch wirke sich die Betriebshof-Verlagerung (und damit der Temperaturanstieg etwa in heißen Sommernächten) weitgehend auf den Großen Ochsenkopf selbst aus - und nicht auf die Umgebung. Am jetzigen Standort des Betriebshofs würde das Bioklima besser, wovon die dort geplante Wohnbebauung und "in geringem Maße" auch die Anwohner in der Nähe profitierten. Die Gutachter kamen zu dem Schluss, dass sich "die positiven Effekte der Aufwertung des jetzigen Betriebshofs-Geländes als mindestens ausreichend zu bewerten" seien, um die "negativen Auswirkungen der Bebauung des Großen Ochsenkopf zu kompensieren".

Manche bezweifeln, dass das begrünte Dach am Großen Ochsenkopf sowie der geplante Park am jetzigen Standort wirklich so aussehen werden wie im Bildmaterial von Stadt und RNV. Sind diese Zweifel berechtigt? Weil es noch keine konkreten Detailpläne für beide Bauvorhaben gibt, sollen die Bilder lediglich einen Eindruck vermitteln, wie es aussehen könnte. Darauf haben Stadt und RNV immer wieder hingewiesen. Erst wenn die Entscheidung am Sonntag für eine Verlagerung des Betriebshofes auf den Großen Ochsenkopf ausfällt, werden die Planungen konkretisiert.