Heidelberg. (dbe) Bei einem Verkehrsunfall in der Eppelheimer Straße hat ein achtjähriger Junge am Montagnachmittag schwere Verletzungen erlitten. In Lebensgefahr schwebte er allerdings nicht, sagte am Montagabend ein Polizeisprecher.

Nach Angaben der Polizei übersah eine 22-jährige Autofahrerin den Jungen, als dieser die Straße überqueren wollte. Der Unfall ereignete sich etwa gegen 16.30 Uhr, die VW-Fahrerin war in östlicher Richtung unterwegs.