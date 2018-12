Heidelberg. (ani) Kaffee-to-go-Becher, Asia-Nudelboxen oder Pizzakartons: Die Stadt Tübingen will Verpackungen den Kampf ansagen. Der Gemeinderat dort hat noch vor Weihnachten den Grundsatzbeschluss für eine allgemeine Verpackungssteuer gefällt. Sie soll auf Verpackungen von Speisen und Getränken erhoben werden, die zum Verzehr unterwegs bestimmt sind. Die Verwaltung wurde von den Stadträten beauftragt, jetzt eine entsprechende Satzung auszuarbeiten. Tübingen wäre damit die erste Stadt in ganz Deutschland, die eine solche Steuer einführt.

Der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer (Grüne) hatte dazu den Anstoß gegeben, man wolle so das Müllaufkommen reduzieren, sagte er. Palmer sehe in solchen Verpackungen die Zunahme einer "Wegwerfkultur", deren Kosten die Allgemeinheit tragen müsse.

Auf Anfrage der RNZ, wie man in Heidelberg zu einer solchen Steuer stehe, reagierte die Stadtverwaltung zunächst zurückhaltend. "Derzeit gibt es in Heidelberg keine Planung hinsichtlich der Erhebung einer Verpackungssteuer", heißt es aus dem Rathaus. Anstelle einer Steuer setzte man hier auf öffentlichkeitswirksame Kampagnen: "Bisher hat die Stadtverwaltung im Rahmen solcher Kampagnen versucht, die Bevölkerung sowie den Einzelhandel zum verantwortungsvollen Umgang mit Einwegverpackungen zu sensibilisieren", so eine Stadtsprecherin.

Im Jahr 2018 habe der Fokus dabei auf Kaffee-to-go-Bechern gelegen. Anfang des Jahres führte die Stadt gemeinsam mit der Firma "Recup" ein Mehrwegbechersystem ein, das deutschlandweit bereits von 640 Gastronomen genutzt wird. Das Konzept: Es gibt wiederverwendbare Becher in zwei Größen, die aus recycelbarem Kunststoff bestehen. Diese sind gegen einen Euro Pfand beim Kaffee-Kauf in teilnehmenden Cafés zu bekommen. Der leere Becher kann bundesweit bei allen beteiligten Firmen wieder zurückgegeben werden. Mehrere Heidelberger Cafés führen die Becher bereits - sogar der Fast-Food-Riese McDonalds.

Dennoch sagt die Stadtsprecherin auch: "Anfang der 1990er Jahre gab es auch in Heidelberg Überlegungen zur Einführung einer entsprechenden Steuer auf Einwegverpackungen." Doch aufgrund fehlender Rechtsgrundlagen auf Bundes- und Länderebene wurde dieser Ansatz zum damaligen Zeitpunkt nicht weiter verfolgt. Eventuell ändert sich dies nun mit den Entwicklungen Tübingen. Aus dem Rathaus heißt es jedenfalls: "Wir werden die Entwicklung in Tübingen aufmerksam beobachten."