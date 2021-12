Von Philipp Neumayr

Heidelberg. Es ist das größte Unglück in der jüngeren Geschichte Heidelbergs: Der Flugzeugabsturz auf dem Hohen Nistler. Am 22. Dezember 1991 zerschellte auf dem knapp 500 Meter hohen Gipfel zwischen Handschuhsheim und Dossenheim eine Chartermaschine. Auch heute, 30 Jahre danach, kann zwar nicht jede Einzelheit des Ereignisses nachvollzogen werden, vieles aber ist der Nachwelt bekannt – nicht zuletzt deswegen, weil eine Kamera an Bord alles aufzeichnete. Die verhängnisvollen Verwicklungen eines Fluges, der 28 Menschen das Leben kostete.

> Der Start: Flughafen Frankfurt, 22. Dezember, 11.12 Uhr. Eine Douglas DC-3, besser bekannt als "Rosinenbomber", verlässt die Startbahn und steigt in die Luft. Das Flugzeug gehört der privaten Charterfluggesellschaft Classic Wings, die sich auf Flüge für Touristen in alten Maschinen spezialisiert hat. Die Maschine stammt zwar aus dem Jahr 1942, ist technisch jedoch auf dem neuesten Stand. Erst zwei Jahre zuvor wurde sie generalüberholt.

Im Cockpit sitzt Kapitän Jörn Willenbrock, ein erfahrener Lufthansa-Pilot. Co-Pilot Walter Greiner und Hagen Kriegsheim komplettieren die Besatzung. Sie sind verantwortlich für 29 Passagiere. Gemietet wurde die Maschine von dem Rüsselsheimer Filmemacher Martin Kirchberger. Mit ihm an Bord: ein Filmteam und mehrere Komparsen. Der Flug bildet den Abschluss für die Dreharbeiten des satirischen Kurzfilms "Bunkerlow". Geplant sind auch Luftaufnahmen entlang des Oberrheins.

> Der Flug: Die Stimmung an Bord ist gut. Die Kamera läuft, es wird gescherzt und gelacht. Weniger gut sind an diesem Tag die Sichtverhältnisse für die Piloten. Erschwerend hinzu kommt, dass die Filmemacher die Scheiben der Pilotenkanzel mit dunkler Folie überklebt haben, um Lichtreflexe zu vermeiden. Kapitän Willenbrock verzichtet dennoch auf technische Navigationshilfe. Er vertraut seiner Orientierungsfähigkeit und hält sich an den Rhein.

Kurze Zeit später räumt Willenbrock seinen Sitz für den Kameramann Ralf Malwitz und zieht sich in den hinteren Teil des Flugzeugs zurück. Die Maschine wird jetzt von Co-Pilot Walter Greiner gesteuert, der nebenbei Interviews gibt. Dann unterläuft ihm ein folgenschwerer Fehler: Greiner verwechselt die Flüsse Neckar und Rhein. Anders als geplant, dreht das Flugzeug an der Neckarmündung nach Osten ab und fliegt in Richtung Heidelberg – statt den Kurs Richtung Süden zu halten. Die Maschine fliegt niedrig, nicht einmal 500 Meter hoch. In der flachen Rheinebene kein Problem. Doch eingangs des Neckartals ist es hügeliger. Hier liegen die Ausläufer des Odenwalds zu diesem Zeitpunkt in dichtem Nebel – Sichtweite: 50 Meter.

Hoher Nistler: Die Absturz-Bilder sind heute immer noch präsent

> Der Absturz: Die letzten Minuten des Fluges sind bestens dokumentiert: Die Kameraaufnahmen, die Ralf Malwitz im Cockpit dreht, überdauerten den Absturz. Sie zeigen, wie Co-Pilot Greiner Malwitz’ Frage, ob das der Rhein sei, bejaht. Zu sehen ist in diesem Moment aber die Schwabenheimer Neckarinsel bei Dossenheim. Kurz darauf zweifelt offensichtlich auch Greiner. Er beendet das Interview, schimpft über das schlechte Wetter. Dann lenkt er die Maschine nach links. Diese steuert nun geradewegs auf bergiges Gebiet zu. Die Navigationshilfe im Cockpit ist noch immer ausgeschaltet, als Greiner die letzten festgehaltenen Worte spricht: "Tut mir leid, aber ..." Der Rest sind Motorengeräusche, Schleifen – und der Alarm eines Notfallsenders.

Hoher Nistler, 11.37 Uhr. Sekunden nachdem es die Linkskurve genommen hat, rast das Flugzeug auf den Berg zu. Äste prasseln auf den Metallkörper ein. Ein Baum reißt der Maschine eine Tragfläche ab. Die Douglas wird um 180 Grad gedreht, dann zerschellt sie auf dem Boden.

> Die Folgen: 28 von 32 Insassen sterben bei dem Aufprall. Unter den Opfern ist auch Regisseur Martin Kirchberger. Tontechniker Eckhard Kuchenbecker hingegen überlebt. Er befand sich zum Zeitpunkt des Aufpralls im hinteren Teil der Maschine. Nachdem er sich aus den Trümmern des zerfetzten Flugzeugs befreit hat, läuft Kuchenbecker nach Handschuhsheim. Dort alarmiert er eine Anwohnerin, die die Polizei ruft. Schon kurz zuvor ist bei der Leitstelle der Notruf eines Joggers eingegangen. Dieser teilt mit, ein Explosionsgeräusch gehört zu haben.

Ab 12.25 Uhr läuft die Bergungsaktion an, 270 Helfer aus dem gesamten Rhein-Neckar-Kreis sind im Einsatz. Ihnen bietet sich vor Ort ein Bild des Grauens: Unzählige Wrack- und Körperteile, verteilt auf einer Fläche von Hunderten Quadratmetern. Drei weitere Überlebende – zwei Männer, eine Frau – werden mit teils lebensgefährlichen Verletzungen in die Uniklinik gebracht. Bis Heiligabend arbeiten die Helfer am Unfallort, erst einen Tag nach dem Unglück bergen sie zwei weitere Leichen. Bis dahin war man von 26 Todesopfern ausgegangen.

> Die Aufarbeitung: Fast zwei Jahre danach beendet das Luftfahrtbundesamt seine Untersuchungen zur Unglücksursache. Klar ist: Das Flugzeug war technisch in einwandfreiem Zustand. Die Besatzung dagegen beging fatale Fehler: Kapitän Willenbrock befand sich zum Absturzzeitpunkt nicht im Cockpit, sein Co-Pilot gab Interviews.

> Das Denkmal: Auf dem Hohen Nistler steht seit 2014 ein Gedenkstein. Der Sandsteinfindling befindet sich wenige Meter von der Stelle entfernt, an der das Flugzeug aufschlug. Er trägt die Inschrift "In Erinnerung an die Opfer des Flugunglücks am 22. Dezember 1991". Darauf zu sehen ist auch ein "Rosinenbomber". Es scheint, als würde er friedlich und sicher durch die Lüfte gleiten.