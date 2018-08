Heidelberg. (RNZ) Im Pfaffengrund werden auf der Kreuzung Eppelheimer Straße/Kurpfalzring Asphaltarbeiten durchgeführt. Der Bereich wird von Freitag bis Sonntag, 24. bis 26. August, voll gesperrt. Dies hat Auswirkungen auf die Busse der Linien 22, 34 und den Moonliner 2. Der Umstieg von und zu den Ersatzbussen der Linie 22 wird von der Haltestelle Kranichweg/Stotz zur Haltestelle Marktstraße verlegt.

In Richtung Pfaffengrund fahren die Busse ab Ärztehaus eine Umleitung über die Haltestellen Hugo-Stotz-, Henkel-Teroson- und Marktstraße. In Richtung Eppelheim fahren sie ab Marktstraße über die Ersatzhaltestelle Hugo-Stotz- zur Hans-Bunte-Straße. In Richtung Pfaffengrund wird die Linie 34 ab Hans-Bunte-Straße über die Ersatzhaltestelle Hugo-Stotz-Straße, Henkel-Teroson-Straße und Marktstraße zur Haltestelle Untere Rödt umgeleitet. Ab dort geht es weiter auf dem regulären Weg bis zum Dornbusch.

In Richtung Wieblingen/ Heiligkreuzsteinach werden die Busse zwischen Dornbusch und Hans-Bunte-Straße über Marktstraße und Hugo-Stotz-Straße umgeleitet. Die Haltestellen Kranichweg/Stotz, Steinhofweg, Im Heimgarten, Im Schaffner und Kurpfalzring Süd werden in der Zeit gar nicht angefahren.