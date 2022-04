Von Fritz Quoos

Heidelberg. Die Heidelberger Volksbank blickt erneut auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr mit starken Zuwächsen im Kundengeschäft zurück. "Unsere Bank bleibt auf ihrem erfolgreichen Wachstumskurs", betonten die Vorstände Toralf Weimer, Stefan Baumann und Felix Pöltl bei der Bilanzpressekonferenz für das Geschäftsjahr 2021. Auch im zweiten Jahr der Corona-Pandemie habe sich die Volksbank als verlässlicher Partner, Dienstleister und Kreditgeber für ihre Kunden bewährt. Zwar würden digitale Angebote und bargeldlose Bezahlverfahren verstärkt genutzt, doch habe die Präsenz vor Ort für viele Kunden nach wie vor einen hohen Stellenwert. An 15 Standorten und mit verstärktem Angebot in Eppelheim, Dossenheim und Rohrbach ist die Bank bis heute präsent. Baulich investiert wird in Wieblingen.

Zu den eindrucksvollsten Daten der 2021-Bilanz zählt der Anstieg des betreuten Kundengeschäftsvolumens um 7,9 Prozent, auf 4,6 Milliarden Euro. Neuzusagen im Kundenkreditgeschäft lagen bei 450 Millionen Euro, mit Schwerpunkt bei festverzinslichen Darlehen für private und gewerbliche Immobilienfinanzierungen. Von der Bank betreute Vermögenswerte der Kunden beliefen sich zum Jahresende auf rund 1,1 Milliarden Euro. Gold wurde verstärkt nachgefragt.

Nach einem coronabedingten Rückgang im Vorjahr hat sich die Ertragslage wieder erfreulich entwickelt. Das Betriebsergebnis vor Bewertung konnte um 2,2 Millionen oder fast 18 Prozent gesteigert werden. Wie die Vorstandsmitglieder berichteten, kann daher das Eigenkapital der Bank deutlich gestärkt werden. Dem starken Wachstum im Kreditgeschäft werde so Rechnung getragen. Außerdem erfülle die Volksbank sämtliche Eigenkapital-Anforderungen der Aufsichtsbehörden "mit deutlichem Spielraum". Die Gesamtkapitalquote liegt zum Bilanzstichtag bei 17,7 Prozent.

Positiv sieht die Volksbank-Spitze auch die bauliche Entwicklung am Europaplatz, wo in Nachbarschaft zu Sparkasse und Kongresszentrum der neue Hauptsitz mit dringend benötigten erweiterten Raumkapazitäten entsteht. Der Rohbau ist fertiggestellt, und nach derzeitigem Planungsstand wird von einer Übergabe des Gebäudes im ersten Quartal 2023 und einem Bezug im zweiten Quartal ausgegangen. 50 Prozent der Fläche sollen von der Bank genutzt und die anderen 50 Prozent vermietet werden. Die rund 175 Beschäftigten – zur Zeit viele im Homeoffice – werden dann den langjährigen Hauptsitz an der Kurfürsten-Anlage verlassen, doch soll diese Immobilie weiter im Besitz der Bank bleiben.

Während die Fusionsgespräche zwischen der Heidelberger Volksbank und der Volksbank Neckartal inzwischen in beiderseitigem Einvernehmen ergebnislos beendet wurden, weil unterschiedliche Sichtweisen zur geschäftspolitischen Ausrichtung bestanden, sieht die Heidelberger Traditionsbank mit spürbarem Stolz dem guten Ende eines anderen Projektes entgegen: der Bebauung des Raiffeisenplatzes in Dossenheim. Hier entstehen 16 Zwei- bis Vier-Zimmer-Wohnungen, die die Volksbank vermietet, sowie auf dem angrenzenden Areal in Bauherrengemeinschaft mit der Familie Kirsch – einst Inhaber des aufgelösten Möbelhauses – weitere 23 Wohnungen, drei Reihenhäuser für junge Familien sowie eine Arztpraxis. Fertigstellung und Vermietung der als qualitätsvoll und energieeffizient eingestuften Objekte sind zur Jahresmitte geplant.

Bleibt noch ein Blick nach vorne: Voraussichtlich am 27. Juni soll es bei der Heidelberger Volksbank wieder eine Vertreterversammlung in Präsenz geben. Die Vertreter tagen dann im Sinne von rund 21.000 Mitgliedern, deren Zahl sich weiter erhöht hat. Aufgrund der guten Geschäftslage wird der Vorstand der Versammlung wieder eine Dividende von vier Prozent vorschlagen.