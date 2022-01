Heidelberg. (RNZ) Anfang des Jahres ist eine Gans im Heidelberger Zoo gestorben. Und die Untersuchung bestätigte: Das Tier war mit dem Vogelgrippe-Erreger H5N1 infiziert. Das teilt der Zoo mit.

Vermutlich hat sie sich bei einem der Wildvögel angesteckt, die den See anfliegen. Weitere Todesfälle im Zoo in Zusammenhang mit dem Vogelgrippe-Erreger sind bisher nicht bekannt.

Um die weiteren gefiederten Zoobewohner zu schützen, werden nun in enger Absprache mit den Veterinärbehörden bei der Stadt Heidelberg und dem baden-württembergischen Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz umgehend Sicherheitsmaßnahmen getroffen. Im Zoo leben über 400 Vögel in über 80 Vogelarten, davon einige hochbedrohte wie die Socorro-Tauben oder die seltenen Hornvögel. Um sie bestmöglich vor einer Infektion zu schützen, werden seit Freitag viele der Vögel in ihre Häuser oder in überdachte Rückzugsorte gebracht. Um eine Virenübertragung durch vorbeiziehende Wildvögel zu vermeiden, werden alle Volieren mit Planen abgedeckt und engmaschig verstärkt.

Zudem werden Wasserflächen abgelassen, um keine weiteren wildlebenden Vögel anzuziehen. Bei allen Vogelarten werden konstant Kontrollen durchgeführt und Proben genommen, um eine Ausbreitung des Erregers möglichst frühzeitig festzustellen.