Heidelberg. (bms) In anderen Städten wird es schon praktiziert, in Heidelberg ist es neu: das Aschekreuz zum mitnehmen – "Ashes to go". Christian Mario Hess, Vikar bei der Katholischen Stadtkirche, brachte diesen neuen spirituellen Impuls mit in die Stadt. Seit Dezember ist der 40-Jährige zusammen mit Pastoralreferentin Mirjam Umhauer verantwortlich für die Citypastoral an der Jesuitenkirche.

"Einen freien Raum schaffen für die Begegnung mit Gott und ein Angebot machen, das Gläubige und auch Kirchenferne zum Start in die Fastenzeit einlädt", erklärt der Vikar das Ziel von "Ashes to go". Für Katholiken beginnt die österliche Bußzeit mit dem Spenden des Aschekreuzes. Es wird als Symbol der Buße und Reinigung am Aschermittwoch von einem Priester auf die Stirn der Gläubigen gezeichnet. Die Variante "to go" – eine Idee aus den USA – soll exemplarisch für Möglichkeiten stehen, "Kirche in der Stadt mehr präsent zu machen", meint Hess.

Denn: Wenn die große Zahl von Menschen nicht mehr regelmäßig den Gottesdienst besuche, müssten die kirchlichen Rituale eben zu ihnen auf die Straße gebracht werden. Außerdem sei die Fastenzeit ja nicht nur für praktizierende Christen von Bedeutung. "Viele Menschen erleben diese Tage als eine bewusste Zeit für sich. Im Fokus steht die Ausrichtung auf das Wesentliche im Leben, auf das, was mir als Mensch gut tut." Es gehe nicht nur darum, auf etwas zu verzichten, sondern auch sein Leben durch positive Aktionen zu ändern.

Und so ist der Seelsorger bei eiskaltem Wind drei Stunden vor der Jesuitenkirche im Einsatz: "Ich will nicht missionieren und die Menschen zum Empfang des Aschekreuzes überreden", betont er. Die Aktion solle eine zeitgemäße Ansprache für ein altes kirchliches Ritual sein und einen unkomplizierten Empfang der gesegneten Asche ermöglichen. "Die Menschen kennen in der Regel die Bedeutung und ich lasse die Freiheit, zu mir zu kommen oder nicht."

Und tatsächlich signalisieren Spaziergänger, Kirchenbesucher und Studenten Neugier – und auch Freude über die zunächst seltsam anmutende Aktion. Knapp 100 Menschen waren es letztlich, die das Aschekreuz empfingen – "überdurchschnittlich viele jüngere. Und dies trotz Kälte, Wind und Regenschauer", freut sich der Vikar.