Heidelberg. Die Hausärzte impfen, die Impfzentren impfen, es wird in Clubs geimpft, in Kirchen, am Wochenende und bis spät in die Nacht. Jetzt sollen auch die Apotheken mitmachen. Seit Dienstag ist die dazu erforderliche Änderung der Impfverordnung in Kraft. Aber können und wollen Apothekerinnen und Apotheker das überhaupt leisten und welche Voraussetzungen sind notwendig?

Die RNZ hat bei Heidelberger Apotheken nachgefragt. Dabei wurde deutlich: Die Umsetzung ist gar nicht so einfach. Zum Impfen braucht es einen separaten Raum, den haben viele Apotheken aber nicht. Nicht zuletzt auch aus diesem Grund werden etwa die Apotheke im Menglerbau in der Kurfürsten-Anlage, die Forum-Apotheke auf dem Emmertsgrund und die Atos-Apotheke in der Bismarckstraße keine Impfungen anbieten.

In der Reischmann-Apotheke in der Bahnstadt wäre ausreichend Platz und es besteht auch grundsätzlich das Interesse zu impfen, trotzdem ist man hier erst mal zurückhaltend. "Wir haben räumlich gute Voraussetzungen und einen separaten Beratungsraum, aber es gibt zu viele Einzelheiten, die noch nicht klar sind – seien es die Abrechnungen oder die Nachbeobachtungen", heißt es aus der Apotheke. Kritik gibt es auch am Impfstoffmangel. "Wenn die normalen Arztpraxen schon nicht genug bekommen, woher soll der Impfstoff kommen, den wir verimpfen sollen?"

Stefan Keidel, Inhaber der Rosen-Apotheke an der Tiefburg in Handschuhsheim, hat auch noch keinen separaten Raum, in dem Impfen möglich wäre. Das wird sich aber ändern. "Wir bauen ab April um", erklärt Keidel. Nach dem Umbau gibt es nicht nur den Extra-Raum, die Apotheke soll dann auch doppelt so groß sein und mit einem hochmodernen Schranksystem ausgestattet, das Medikamente selbst einsortiert und sogar das Verfallsdatum erkennt. Keidel ist sich sicher, dass Dienstleistungen wie das Impfen dauerhaft zu Apotheken dazu gehören werden.

Nicht nur gegen Corona, beispielsweise auch gegen Grippe. Er will auch Personal aufstocken und sorgt dafür, dass seine Mitarbeiter Fortbildungen machen. "Apotheken hatten solche Dienstleistungen noch nie im Angebot, das ist etwas ganz Neues und dafür sind Apotheken auch noch nicht ausgerüstet", sagt Keidel. Er ist sich aber sicher: "Das Bild der Apotheke verändert sich. Das war auch mit der Grund, dass wir gesagt haben, wir verändern uns." Wenn alles nach Plan läuft, könnte in der Rosen-Apotheke ab Juni geimpft werden.

Oliver Teichmann ist Inhaber der Hof-Apotheke in der Sofienstraße in Heidelberg sowie zweier weiterer Apotheken in Schriesheim und in Weisenheim am Sand. Er hat bereits vor sechs Monaten einen Impfkurs gemacht, einen zweiten will er in Kürze dranhängen. Theoretisch könnte er direkt loslegen. Aber in Heidelberg scheitert auch er am Platz und müsste erst umbauen. In seinen beiden anderen Filialen gibt es dieses Problem nicht. "Eigentlich war mein Ziel, sofort in allen Apotheken mit dem Impfen zu beginnen", sagt Teichmann.

Für ihn ist die Vorschrift eines separaten Raums eine ärgerliche bürokratische Hürde – und nicht die einzige. Teichmann findet es falsch, dass nur Apotheker impfen dürfen. "Wir sollten genau wie Ärzte auch delegieren können. Unserem Personal muss das Impfen erlaubt sein." Teichmanns Hoffnung ist, dass SPD-Gesundheitsminister Karl Lauterbach weiter Bürokratie abbaut. "Ich würde gerne impfen, gerade jetzt in der Pandemie. Und zu den Apotheken haben viele Menschen großes Vertrauen."