Einzelhändler in der Brückenstraße in Neuenheim berichten, dass viele Kunden schon mit Impfnachweis und Personalausweis in den Laden kommen. Auf die Kontrollen würden die meisten sehr verständnisvoll reagieren. Foto: Philipp Rothe

Von Sarah Hinney

Heidelberg. Erst 3G, jetzt 2G – und das im Weihnachtsgeschäft. Die RNZ hat sich am Freitagvormittag bei Einzelhändlern in Neuenheim und in der Altstadt umgehört und nachgefragt, mit welchen Gefühlen sie den neuen Regeln im Einkauf entgegensehen. Das Fazit: überwiegend mit Gelassenheit.

Cristina Niebel, Inhaberin des Modegeschäfts "Aura Moden" in Neuenheim, berichtet: "Wir kontrollieren sowieso schon die ganze Zeit und unsere Kunden finden gut, dass wir das machen. Natürlich ist das manchmal unangenehm, nachzufragen, aber die meisten reagieren positiv." Sie hat überdies die Hoffnung, dass die 2G-Regelung vielleicht sogar dazu führen könnte, dass wieder mehr Kunden kommen – denn die Frequenz insgesamt sei durchaus zurückgegangen. "Das liegt aber an Corona und nicht an den Maßnahmen", ist sich Niebel sicher – denn diesen Effekt beobachtet die Einzelhändlerin bereits, seitdem die Infektionszahlen wieder steigen.

Auch Michaela Meyer vom Einrichtungsgeschäft "Modern Classico" berichtet, dass sich für sie mit der 2G-Regelung nicht viel verändern wird. "Wir fragen ohnehin jeden nach dem Nachweis und unsere Kunden sind bis auf ganz wenige Ausnahmen alle geimpft." Viele kenne sie ohnehin persönlich. Meyer empfindet die Situation mit 2G als entspannter, sicherer – auch für sie selbst. "Wir zeigen beispielsweise Stoffproben", deshalb sei Abstand halten in ihrem Laden in der Neuenheimer Brückenstraße gar nicht immer so einfach.

"Die meisten Kunden sind total verständnisvoll und halten schon Ausweis und Impfnachweis parat", berichtet auch Vivien Völker, Filialleiterin der Buchhandlung Schmitt & Hahn in Neuenheim. Auch ihre Kundschaft sei überwiegend geimpft, Diskussionen gebe es nur vereinzelt. "Ursprünglich haben wir nur stichprobenartig kontrolliert." Dafür hätten einige Kunden aber kein Verständnis gehabt. Völker überprüft nun alle – per App. Kinder dürften aber selbstverständlich ihre Eltern begleiten. Der einzige Nachteil: Die Kontrolle koste Zeit. "Und das ist die Zeit, die wir sonst zum Beraten haben oder zum Verpacken." Das Weihnachtsgeschäft sieht Völker dennoch nicht bedroht. Viele Kunden hätten sich in diesem Jahr auch schon frühzeitig gekümmert. "Aber es wird ein anderes Weihnachtsgeschäft." Sorge hat sie nur vor einem: "Sollte noch 2G-Plus kommen, wird es schwer."

Dass nicht alle Kunden wissen, welche Regeln künftig gelten, hat Nicole Neuhardt, bei "Bofinger Femme" in der Sofienstraße am Freitagmorgen erlebt. "Vorhin war eine Dame da, die dachte, die Geschäfte werden alle geschlossen. Ich habe ihr dann erklärt, dass das nicht so ist und nur Ungeimpfte nicht mehr einkaufen können – da war sie sehr erleichtert." Auch Neuhardt berichtet, dass ihre Stammkunden alle geimpft seien. "Die Ungeimpften kann man an einer Hand abzählen". Sie glaubt, dass sich auch die 2G-Regel einspielen wird. Minuten später öffnet sich die Tür, eine Dame tritt ein und hat ihr Handy samt Impfnachweis schon zum Vorzeigen in der Hand. Was das Weihnachtsgeschäft betrifft, ist sich Neuhardt sicher: "Die Leute kaufen lieber vor Ort ein als online. Und ich fühle mich als Gastgeberin, heitere die Menschen auf und gebe ihnen etwas Positives mit."

Margitta Frost berichtet indes, dass die Kundenfrequenz im Lederwarenfachgeschäft "Bagstory" in der Plöck seit der 3G-Regelung durchaus zurückgegangen sei. Sie geht davon aus, dass 2G weitere Auswirkungen haben könnte. "Ich habe die Befürchtung, dass die Leute lieber online bestellen, weil sie im Moment insgesamt die Kauflust verlieren." Über jene Kunden, die kommen, kann Frost aber ausschließlich Positives berichten: "Die Menschen, die zu uns kommen, sind alle nett und haben viel Verständnis, auch für die Kontrollen."

Im "Freudenhaus", ein paar Türen weiter, ist am Freitagmorgen schon viel Betrieb. Alle warten, bis der Inhaber des Bekleidungsgeschäfts, Michael Schweyher, per App den Impfnachweis abgescannt hat. "Das ist ja einfach. Warum machen das nicht alle so?", wundert sich eine Dame. Auch Schweyher ist positiv gestimmt, seine Kundschaft ebenfalls größtenteils geimpft. "Natürlich ist der Umsatz nicht so stark wie 2019, aber wir kriegen so viel positive Resonanz von unseren Kunden. Und: Besser 2G und Kontrollen als zu – wie im letzten Jahr."