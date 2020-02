Heidelberg. (RNZ) Endspurt an der Speyerer Straße: Seit Pfingsten 2019 laufen die Bauarbeiten für den neuen Verkehrsknoten Speyerer Straße/Im Mörgelgewann. Damit werden die Patton Barracks und die neue Großsporthalle an das Straßennetz angebunden. Ab Ende Februar steht nun die dritte und letzte Bauphase an: Dabei werden die Mittelinsel mit Beleuchtung sowie die noch fehlenden Teile der Ampelanlage gebaut. Ende März soll schließlich alles fertig sein.

Für diese letzte Bauphase muss von Montag, 24. Februar, bis voraussichtlich Ende März in der Speyerer Straße jeweils ein Fahrstreifen pro Richtung gesperrt werden. Sowohl stadteinwärts als auch stadtauswärts steht dann nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Es muss laut Stadt mit Beeinträchtigungen gerechnet werden. Der Fuß- und Radverkehr wird auf dem Gehweg stadteinwärts geführt.

Die Arbeiten werden im Februar auch Wechselwirkungen mit anderen Baustellen haben: Vom 10. bis voraussichtlich 21. Februar müssen die Stadtwerke an der Kreuzung Römerstraße / Sickingenstraße die Absperrklappe einer Zubringer-Wasserleitung austauschen. Hierfür muss ein Fahrstreifen stadtauswärts gesperrt werden. Damit sind zwei wichtige Nord-Süd-Achsen in der Stadt beeinträchtigt.

Zusätzlich müssen die Stadtwerke vom 11. bis voraussichtlich 28. Februar an der Kreuzung Rohrbacher Straße / Blumenstraße Arbeiten an einem Fernwärmeschacht durchführen. Hierfür muss die Rohrbacher Straße halbseitig mit Ampelregelung gesperrt werden. Beide Maßnahmen sind dringend und können nicht verschoben werden.