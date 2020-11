Von Ruth Lang Fuentes

Heidelberg. Etwa 30 Zentimeter hoch ist das detailreiche Modell der alten Heidelberger Synagoge, das seit Kurzem im Foyer der Jüdischen Kultusgemeinde steht. Maßstabsgetreu hat der Hobbykünstler Valentin Karpovich das Gebäude rekonstruiert, das bis zum 9. November 1938 in der Großen Mantelgasse in der Heidelberger Altstadt gestanden hatte. Vor genau 82 Jahren, in der Reichspogromnacht, war es von der SA angezündet und zerstört worden. Heute dient der alte Synagogenplatz als Gedenkstätte.

"Auf mich wirkt diese eher halbherzig", findet Gemeindemitglied Karpovich. Er habe schon länger darüber nachgedacht, den Platz neu zu gestalten. Zusammen mit Vadim Galperin, Vorsitzender der Jüdischen Gemeinde, kam ihm dann die Idee einer Rekonstruktion der zerstörten Synagoge. "Wir haben hier etwas, was vernichtet worden ist", betont der 80-Jährige. "Doch das jüdische Leben geht weiter." Deshalb sei es ihm wichtig gewesen, das Gebäude wenigstens in klein wieder aufzubauen. Also begann er, sich mit dem Bau eines Modells auseinanderzusetzen.

Drei Schwarz-Weiß-Fotos konnte der gebürtige Russe bei seiner Recherche zur Synagoge auftreiben – aber keine Baupläne oder Skizzen. "Das größte Problem war, den richtigen Maßstab zu finden", erzählt er auf Russisch. Stolz beschreibt er, wie er anhand der Bilder und den Kenntnissen, die er in den 60er Jahren während seines Designerstudiums an der Moskauer Stroganow Universität erworben hatte, einen eigenen Bauplan errechnet habe. Fünf Monate, viel länger als erwartet, habe er daran gearbeitet. Das Modell habe dann seine Tochter, die als Architektin in Moskau arbeitet, anfertigen lassen. Die Farben der Fassade habe sich Karpovich anhand anderer Gebäude erschlossen, die der Architekt der alten Synagoge, Hermann Behaghel, Ende des 19. Jahrhunderts gebaut hatte, wie die Christuskirche in der Weststadt.

Auch der Heidelberger Rabbiner Janusz Pawelczyk-Kissin ist sehr zufrieden mit dem Modell, auch die Farbgebung gefällt ihm. "Obwohl die eigentliche Farbe unbekannt ist, gefällt mir die Wahl sehr. Das helle Creme-Weiß lässt die zerstörte Synagoge wieder in einem unwirklichen Glanz erscheinen."

Die alte Synagoge war eine von zwei Synagogen, die in Heidelberg bis in die 1930er Jahre genutzt wurden. Etwas mehr als 1000 Personen zählte die jüdische Gemeinde damals. "Die alte Synagoge muss ein sehr großes, bedeutendes Gebäude gewesen sein", meint Pawelczyk-Kissin. Vergleichbar in ihrer Größe mit der Heidelberger Providenzkirche in der Hauptstraße. Nach ihrer Zerstörung in der Pogromnacht zwangen die Nazis die Jüdische Gemeinde, sie auf eigene Kosten abzutragen.

Seit über 25 Jahren gibt es die neue Synagoge in der Heidelberger Weststadt. Etwa 420 aktive Mitglieder zählt die Gemeinde heute. Viele von ihnen sind Zuwanderer aus der ehemaligen UdSSR. So auch Karpovich: Während des Zweiten Weltkrieges in Moskau geboren, absolvierte er dort 1968 sein Studium zum Designer. Beruflich erstellte er jahrelang Modelle zur Beschreibung von Arbeitsprozessen und designte medizinische Anlagen oder Kühlsysteme. Die Synagoge ist sein erstes Modell eines Gebäudes.

In den 90er Jahren war Karpovich Leiter des "Verbands der Designer" in Russland, seine Visitenkarte trägt er noch immer bei sich. Zum Termin mit der RNZ bringt er auch einige Kinderbücher mit: "Nebenbei als Hobby habe ich einige solcher Pop-up-Bücher entworfen." Zwischen 1991 und 2005 bekamen Juden aus der ehemaligen Sowjetunion die Möglichkeit, als Kontingentflüchtlinge in Deutschland einzureisen. Infolgedessen kam auch er 2002 als jüdischer Zuwanderer nach Deutschland.

"Ich selbst war ein Opfer des Holocausts", erzählt er. Als er Kind war, zwang der Zweite Weltkrieg ihn und seine Familie mehrmals, innerhalb Russlands zu fliehen, auch aufgrund der Religion.

Die Miniaturversion der alten Synagoge soll langfristig ihren festen Platz im Foyer des Gemeindezentrums haben. "Sobald es wieder erlaubt ist, freuen wir uns sehr, das Modell unseren Besuchern zeigen zu können", sagt Rabbiner Pawelczyk-Kissin.