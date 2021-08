Heidelberg. (RNZ) Die erste Party war ein voller Erfolg, jetzt geht es weiter: Am Freitag und Samstag steigen auf dem Gelände des Schwimmbad-Club die nächsten "feierbad21"-Feten. Das teilt die Stadt mit.

Für Jugendliche und junge Erwachsene gibt es seit Kurzem zwei neue Flächen zum Chillen und Feiern: Freitag- und Samstagabends von 19 bis 24 Uhr lockt am Tiergarten-Schwimmbad im Neuenheimer Feld die Eventfläche "feierbad21" mit einem von Jugendvertretern selbst gestalteten Programm. Am Freitag, 6. August, legt der Heidelberger DJ Log Urban Mixed Music auf; am Samstag, 7. August, heizt David Banks aus Mannheim der Partycrew mit Urban Club- & Partysound ein. Bei Regenwetter müssen die Veranstaltungen jedoch abgesagt werden – dies wird kurzfristig über den instagram-Kanal "feierbad21" bekannt gegeben.

Bei der Premiere des "feierbad21" hatten 500 junge Menschen bei der Party getanzt.

Am Tiergartenbad wurde kurzfristig eine eingezäunte Fläche mit Bühne, Technik und Infrastruktur realisiert, die bei freiem Eintritt und fairen Getränkepreisen bespielt wird. Der Zutritt ist mit einem 3G-Nachweis möglich (Nachweislich geimpft, genesen oder getestet); die Registrierung findet per Luca-App oder vor Ort am Tablet statt.