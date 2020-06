Heidelberg. (RNZ) Die untere Bergbahn ist seit dem heutigen Montag, 13 Uhr, wieder in Betrieb. Die zwischen Kornmarkt und Molkenkur fahrende Bahn war am Freitagmorgen, 5. Juni, wegen einer technischen Störung aufgrund des Wetters in der Nacht zuvor ausgefallen.

Experten der Herstellerfirma aus der Schweiz wurden hinzugezogen und tauschten am Montagvormittag ein defektes Elektronikbauteil aus. Nach erfolgreichen Testfahrten konnte der Betrieb um 13 Uhr wieder aufgenommen werden.

Die obere Bergbahn zwischen Molkenkur und Königstuhl war nicht betroffen.

Update: Montag, 8. Juni 2020, 14.30 Uhr