Heidelberg. Eine Vorlesung in Heidelberg, ein Blockseminar in Mailand, eine Exkursion in Prag und eine Übung in Paris: So könnte künftig der Semesterplan von Studierenden der Uni Heidelberg aussehen. Denn die Ruperto Carola hat 2018 gemeinsam mit fünf weiteren europäischen Spitzenunis die Allianz 4EU+ gegründet (siehe Hintergrund) – und die wächst immer weiter zusammen. Langfristig wollen die sechs Volluniversitäten gemeinsam eine "Europäische Hochschule" mit sechs Standorten werden – mit gemeinsamer Infrastruktur, gemeinsamen Studiengängen und gemeinsamen Forschungsprojekten.

Ende der vergangenen Woche trafen sich rund 180 Vertreterinnen und Vertreter der sechs Universitäten zu ihrer Jahrestagung in Heidelberg, um zu beraten, wie die Allianz weiter gestärkt und ausgebaut werden kann. Schon jetzt gehört der Zusammenschluss um die Ruperto Carola und die Pariser Sorbonne zu den Vordenkern der europäischen Einigung.

Hintergrund: "Europäische Hochschulen" sind Allianzen, die aus mehreren Universitäten und Hochschulen aus verschiedenen EU-Mitgliedsstaaten bestehen. Sie arbeiten eng zusammen und sollen so den europäischen Austausch sowie den Forschungsstandort Europa stärken. Dafür werden sie von der EU-Kommission finanziell gefördert. 41 solcher Allianzen aus mindestens drei Hochschulen gibt es aktuell. Den Anstoß zur Bildung solcher Allianzen gab der französische Präsident Emmanuel Macron in seiner Sorbonne-Rede 2017. Ab 2019 förderte die EU dann erstmals 17 Netzwerke, 2020 kamen 24 weitere hinzu. 4EU+ war als Zusammenschluss bereits in der ersten Förderrunde erfolgreich. Grundlage der Allianz war die Zusammenarbeit der Sorbonne in Paris mit der Uni Heidelberg, die schon vor der Macron-Rede etabliert wurde. Im März 2018 kamen die Unis Warschau und Prag hinzu, gemeinsam gründete man das Netzwerk "4EU". Fünf Monate später stießen auch die Unis Mailand und Kopenhagen zu dem Bündnis hinzu. Insgesamt studieren rund 286.000 Menschen an den sechs forschungsstarken Volluniversitäten.

Als eine der ersten Hochschulallianzen hat sich 4EU+ im April eine gemeinsame Rechtsform gegeben. Seitdem treibt der Verein "4EU+ European University Alliance" mit Sitz in Heidelberg den Prozess weiter voran. "Sie sind Pioniere unter den europäischen Universitäten", lobte entsprechend Themis Christophidou die bei der EU-Kommission die Generaldirektion Bildung, Jugend, Sport und Kultur leitet, in einer Videobotschaft an die Hauptversammlung der Allianz am Donnerstag. Auch Baden-Württembergs Wissenschaftsministerin Theresia Bauer, die derzeit für die Grünen in Berlin den Koalitionsvertrag mitverhandelt, ließ es sich nicht nehmen, das Projekt per Videogruß zu würdigen: "Sie setzen den Standard für europäische Zusammenarbeit", betonte die Ministerin.

Wie sehr die Politik auf allen Ebenen die Initiative schätzt, zeigte ein Blick auf die Gästeliste bei der Versammlung: Neben Oberbürgermeister Eckart Würzner saßen dort Konsuln, Vertreter der EU, des Bundes, des Landes sowie ein Botschafter. "Was wir hier machen, ist ein hochpolitisches Unternehmen", betonte Heidelbergs Uni-Rektor Bernhard Eitel.

Die führenden Köpfe der sechs Spitzenunis kamen vergangene Woche in Heidelberg zusammen (vl.): Henrik C. Wegener (Kopenhagen), Maria Pia Abbracchio (Mailand), Bernhard Eitel (Heidelberg), Gastredner und DAAD-Präsident Joybrato Mukherjee, Tomáš Zima (Prag), Isabelle Kratz, Generalsekretärin der Allianz, Alojzy Zbigniew Nowak (Warschau) und Jean Chambaz (Paris). Foto: Philipp Rothe

Doch die Stärkung der europäischen Identität ist nur eines der Ziele der Hochschulallianz. Die Vernetzung soll auch dazu führen, dass der Forschungsstandort Europa international konkurrenzfähig bleibt – und dass die Gesellschaft noch besser von noch mehr Wissen profitiert: "Internationale Mobilität und internationale Zusammenarbeit sind heute Voraussetzungen für akademische Exzellenz", ist sich Joybrato Mukherjee sicher. Der Präsident des Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD) war als Gastredner bei der Versammlung dabei und lobte die Uni Heidelberg und den Verbund für ihre Pioniertätigkeit: "Ihre Allianz ist definitiv ein Flaggschiff."

Das macht sich für die Studierenden schon jetzt bemerkbar. Seit rund einem Jahr kann der akademische Nachwuchs unkompliziert auch Lehrveranstaltungen an den anderen Hochschulen besuchen. Ein Teil des jeweiligen Studienangebotes steht auch den Studierenden der Partnerunis offen. Wer die Möglichkeit wahrnimmt, erhält von seiner Heimatuni ein Stipendium, um Reise und Unterkunft zu finanzieren. Trotz der Pandemie wurde das Angebot bislang gut angenommen, wie Joost Punstein, Leiter des 4EU+-Büros der Uni Heidelberg, betont: 1110 mal hätten Studierende bislang Seminare oder Vorlesungen der Partnerunis besucht. Auch wenn ein Teil davon coronabedingt nur digital daran teilnehmen konnte.

In den nächsten Semestern soll diese Zahl nun immer weiter steigen: "Das Programm wird schrittweise ausgebaut, von der gezielten Öffnung von Lehrveranstaltungen über speziell entwickelte Lehrprojekte bis hin zu gemeinsamen Studiengängen innerhalb der Allianz", so Punstein. Langfristig soll sich jeder Student aus dem gesamten Angebot der sechs Unis Veranstaltungen auswählen können.

Parallel sollen auch die Wissenschaftler stärker zusammenarbeiten, wie Punstein betont: "Alle sechs Universitäten zeichnen sich durch ihre besondere Forschungsstärke aus." Diesen Standortvorteil soll die Kooperation weiter ausbauen, etwa durch gemeinsame Projekte und in der Zukunft auch durch gemeinsam angeschaffte Infrastruktur.

"Wir behalten natürlich alle unsere Identitäten als eigenständige Universitäten", betonte der scheidende Rektor der Sorbonne, Jean Chambaz, in seiner Rede, "aber wir vereinen sie mit der unserer Allianz. Was für ein fantastischer Ausblick für unsere Zukunft!"