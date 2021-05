Von Jonas Labrenz

Heidelberg. Bei der Operation eines vermeintlichen Sarkoms – eines bösartigen Tumors – hat ein Arzt des Uniklinikums Heidelberg einen groben Behandlungsfehler begangen. Das entschied die 4. Zivilkammer des Heidelberger Landgerichts sieben Jahre nach der Operation. Außerdem sei der Patient nicht richtig aufgeklärt worden.

Das Bein des 54-Jährigen ist seitdem gelähmt, er hat Schmerzen, kann nicht mehr Auto fahren, muss bei der Haushaltsführung unterstützt werden und konnte einen Job nicht antreten. Er lebt nun von Hartz IV und leidet an Depressionen. Dem Patienten stünden deshalb nicht nur 100.000 Euro Schmerzensgeld zu, die Versicherung des Krankenhauses müsse auch alle materiellen Schäden begleichen – auf 1,5 Millionen Euro werden die von seinem Anwalt, Malte Oehlschläger, beziffert.

Alles begann, als der Patient im Januar 2014 wegen Schmerzen im Nierenbereich zum Arzt ging. Dort entdeckte der Mediziner eine sogenannte Raumforderung in der Beckenmuskulatur des damals 47-Jährigen. Es zeichnete sich also etwas ab, das eigentlich nicht dort sein sollte. Eine Magnetresonanztomografie (MRT) im Mai bestätigte den Verdacht. Der Hausarzt des Mannes überwies ihn deshalb sofort in die Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Transplantationschirurgie der Uniklinik. Dort wurde der Patient darüber informiert, dass die Ärzte ein Sarkom vermuten. Dabei handelt es sich um einen seltenen bösartigen Tumor, der schnell wächst und streut. Am nächsten Tag sollte die Operation stattfinden.

Der Chirurg entfernte den Tumor und – so steht es im Operationsbericht – eine Sehne eines Beckenmuskels. Einige Stunden nach der OP soll der Patient mithilfe eines Pflegers aufstehen, das rechte Bein knickt weg, er hat kein Gefühl im Oberschenkel. Die Ärzte vermuten anfangs, die Narkose beziehungsweise der Schmerzkatheter seien der Grund dafür. Doch das Gefühl kehrt nicht zurück. Am nächsten Tag stellt ein Neurologe fest, dass der Nervus femoralis, ein Nerv zum Oberschenkel, verletzt wurde. Bei der Untersuchung des entfernten Tumors zeigt sich dann auch noch: Es handelte sich nicht um ein Sarkom, sondern ein Schwannom, also einen gutartigen, langsam wachsenden Tumor, bei dem also gar keine sofortige OP nötig gewesen wäre.

Nachdem auch eine Operation zur Wiederherstellung des Nervs im Oktober 2014 keine Besserung brachte, nahm sich der Patient einen Anwalt. Zwei Gutachten des Medizinischen Dienstes der Krankenkassen von Juni und August 2015 fielen zugunsten des Mannes aus. Es folgten Verhandlungen mit der Versicherung des Uniklinikums. Als drei Jahre später feststand, dass man sich nicht einigen kann, bereitete Anwalt Oehlschläger den Prozess vor, reichte Anfang 2019 Klage beim Heidelberger Landgericht ein. Nach einem weiteren Gutachten, das vom Gericht eingeholt wurde und das ebenfalls zugunsten des Klägers ausfiel, und einem Verhandlungstermin mit Gutachteranhörungen schlug das Gericht einen Vergleich vor: Die Versicherung solle 990.000 Euro zahlen, dann sei alles erledigt. Dass das Gericht hier moderiert habe, sei in solchen Verfahren selten: "Da hat das Landgericht richtig gute Arbeit gemacht", so Oehlschläger. Der Vorschlag war für die Kläger allerdings zu gering, so dass das Gericht letztlich urteilen musste. Fast auf den Tag genau sieben Jahre nach der Operation gaben die Richter dem Patienten in allen Punkten recht. Gut zwei Jahre dauerte es von der Klage bis zum Urteil: "Das war hier schon sehr zügig", sagt Oehlschläger. Es komme auch vor, dass solche Klagen zehn Jahre anhängig seien, bevor es zur Entscheidung komme.

Es sei hier vor und während der Operation zu zwei schwerwiegenden Fehlern gekommen, stellten die Richter fest: Erstens sei der Patient nicht korrekt über die möglichen Folgen der Operation aufgeklärt worden, und zweitens hätte der Arzt den Nerv nicht mit einer Sehne verwechseln dürfen. Das sei ein grober Behandlungsfehler. Dass es sich statt eines Sarkoms um ein Schwannom gehandelt hatte, kritisierten die Richter nicht. Bei der Diagnose sei alles nach den Regeln der ärztlichen Kunst verlaufen.

Am Ziel sind Oehlschläger und sein Mandant allerdings noch nicht. Jetzt müsse man sich mit der Versicherung auf einen Betrag einigen. "Sonst kommt es zum nächsten Prozess", erklärt der Anwalt.