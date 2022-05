Von Julia Lauer

Heidelberg. Probleme in der Partnerschaft, eine klamme Finanzlage oder ein Lebenskonzept, in dem kein Kind vorgesehen ist – wenn sich Frauen angesichts ihrer Lebensumstände für den Abbruch ihrer Schwangerschaft entscheiden, finden sie am Heidelberger Universitätsklinikum keine Unterstützung. Denn anders als das Universitätsklinikum Tübingen etwa bietet das hiesige Klinikum in diesen Fällen keine Schwangerschaftsabbrüche an.

Was bedeutet das für die Versorgung von Frauen in der Medizinstadt Heidelberg? Zu diesem Thema tauschten sich Vertreter von Klinik und Schwangerschaftskonfliktberatung auf einer Podiumsdiskussion in der Medizinischen Klinik im Neuenheimer Feld aus. Eingeladen hatten die Heinrich-Böll-Stiftung Baden-Württemberg und die Grüne Hochschulgruppe Heidelberg. Rund 40 junge Leute, darunter in etwa ebenso viele Männer wie Frauen, fanden den Weg zu dieser Abendveranstaltung und beteiligten sich mit zahlreichen Fragen.

"Aktuell bieten drei Ärztinnen in zwei Arztpraxen den medikamentösen Abbruch an", schilderte Kirsten Schmitz, Leiterin der Beratungsstelle Pro Familia in der Hauptstraße, die Situation in der Stadt. Anders als medikamentöse Abbrüche seien operative Abbrüche in Heidelberg nicht möglich, wohl aber in der Nähe, in Mannheim oder in Ludwigshafen. Innerhalb von zwölf Wochen nach der Befruchtung ist ein Abbruch in Deutschland straffrei, sofern zuvor eine Beratung stattfand.

Dass die Versorgungslage damit besser ist als an vielen anderen Orten, bestreitet auch Schmitz nicht. Allerdings ist ihr zufolge eine wohnortnahe Versorgung nicht nur wichtig, um Wartezeiten zu vermeiden. "Es wäre auch ein wichtiges Symbol, wenn sich das Uniklinikum dem öffnen würde", merkte sie an. Schließlich sei kein Arzt gerne der Abbrucharzt der ganzen Region.

Mit ihrer Forderung ist Schmitz nicht allein. Erst vor ein paar Wochen hatten Heidelberger Jusos und die SPD darauf gedrungen, dass die Universitätskliniken als Kliniken in öffentlicher Trägerschaft des Landes die Bereitschaft zu Schwangerschaftsabbrüchen zu einem Einstellungskriterium machen.

Das Heidelberger Uniklinikum führt Schwangerschaftsabbrüche bisher nur durch, wenn sie medizinisch geboten sind, etwa um eine lebensgefährliche Situation für die schwangere Frau abzuwenden. Auch wenn das ungeborene Kind eine so schwere Krankheit hat, dass es außerhalb des Mutterleibs nicht lebensfähig ist, kommt ein Abbruch infrage – diese Fälle sind glücklicherweise relativ selten.

Auch vor dem Hintergrund, dass die Ärzteschaft am Uniklinikum immer wieder mit tragischen Fällen zu tun hat, erklärt sich, dass sie Schwangerschaftsabbrüche nicht auch nach der Beratungsregelung anbieten will. Das berichtete Prof. Stephanie Wallwiener, Oberärztin für Frauenheilkunde am Universitätsklinikum. Denn nicht nur die bisherige Klinikleitung, sondern auch die Ärzteschaft stehe hinter dieser Regelung. So habe eine Umfrage an der Frauenklinik 2019 ergeben, dass "100 Prozent der Ärzte" keine Abbrüche nach der Beratungsregelung anbieten wollten. Allerdings: "Wenn ein oder zwei Ärzte mit ja gestimmt hätten, hätte es wohl keinen Unterschied gemacht", sagte Wallwiener – schließlich seien an ihrem Haus an jedem Eingriff viele Menschen beteiligt. "Die Prozessketten am Universitätsklinikum sind sehr komplex."

Im Mai zumindest sollen Studierende auf freiwilliger Basis die Möglichkeit haben, sich in einem dreistündigen Seminar mit dem medizinischen und rechtlichen Rahmen von Schwangerschaftsabbrüchen auseinanderzusetzen und die Beratungssituation interaktiv durchzuspielen – ein Pilotprojekt, das vor dem Hintergrund einer studentischen Initiative entstand. Es hat zum Ziel, die Auseinandersetzung mit diesem Thema zu fördern.