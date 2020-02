Drei Autos waren in einen Unfall in der Kleingemünder Straße verwickelt, nachdem eine Frau am Steuer eingeschlafen war. Foto: Alex

Heidelberg. (RNZ) Eine 49-Jährige fiel am Sonntag gegen 14.10 Uhr in Ziegelhausen am Steuer ihres VW Golfs in einen Sekundenschlaf. Sie war gerade auf der Kleingemünder Straße, L 534, von Ziegelhausen nach Neckargemünd unterwegs und kam aufgrund des Sekundenschlafs auf die Gegenfahrbahn.

Sie kollidierte mit einem Fiat Stilo, prallte gegen eine Mauer, schleuderte weiter und stieß in der Folge noch mit einem Audi A 3 zusammen. Die 49-jährige Frau wurde leicht verletzt, ebenso der 55-jährige Fahrer des Fiat sowie dessen 54-jährige Ehefrau und die 16-jährige Tochter. Der Audi-Fahrer blieb unverletzt. An dem Golf der 49-Jährigen entstand Totalschaden. Er und der Fiat mussten abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 33.000 Euro. Die L 534 war für etwa eine Stunde vollgesperrt, danach musste sie weiterhin noch eine Zeit lang halbseitig gesperrt bleiben.

Die Unfallverursacherin muss sich nun wegen Straßenverkehrsgefährdung verantworten. Ihr Führerschein wurde vorerst einbehalten. Zeugen, die Hinweise zum genauen Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter Telefon 0621 / 174-4110 in Verbindung zu setzen.