Heidelberg. (rnz/mare) And the winner is: Emma und Leon. Das sind nämlich die beliebtesten Vornamen, die der Heidelberger Nachwuchs bekommen hat, der im Jahr 2018 geboren wurde. Das geht aus der "Hitliste" des Standesamtes hervor, die die Stadtverwaltung nun veröffentlicht hat.

Emma steht demnach auf Platz 1 bei den Mädchennamen, die Eltern als ersten Vornamen für ihr Kind ausgesucht haben. Es folgen Emilia auf Platz 2 und Marie auf Platz 3. Bei den Jungen liegt Leon auf Platz 1, gefolgt von Felix und Paul auf Platz 2 und Jakob auf Platz 3.

Insgesamt kamen 2018 in Heidelberg 5576 Kinder zur Welt - 2843 Jungen, 2732 Mädchen und ein Kind ohne Geschlecht.

Die meisten haben einen Vornamen (2771 Kinder). 2499 Kinder haben zwei Vornamen, 286 Babys wurden gar drei Vornamen gegeben und 20 der im haben mehr als drei Vornamen.

Die "Hitlisten" der Kindernamen:

Mädchen

Platz 1: Emma (54 Mädchen)

Platz 2: Emilia (46 Mädchen)

Platz 3: Marie (36 Mädchen)

Platz 4: Lina (35 Mädchen)

Platz 5: Sophia (33 Mädchen)

Platz 6: Anna, Ella und Mia (jeweils 32 Mädchen)

Platz 7: Mila (31 Mädchen)

Platz 8: Lara und Lena (jeweils 29 Mädchen)

Platz 9: Lea (28 Mädchen)

Platz 10: Clara (27 Mädchen)

Jungen

Platz 1: Leon (47 Jungen)

Platz 2: Felix und Paul (jeweils 42 Jungen)

Platz 3: Jakob (39 Jungen)

Platz 4: Jonas, Maximilian und Noah (jeweils 38 Jungen)

Platz 5: David (36 Jungen)

Platz 6: Ben (31 Jungen)

Platz 7: Elias und Luca (jeweils 30 Jungen)

Platz 8: Jonathan (29 Jungen)

Platz 9: Finn, Leo und Moritz (jeweils 28 Jungen)

Platz 10: Emil und Samuel (je 27 Jungen)